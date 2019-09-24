Keçiören'deki Türk Büyükleri Anıtı yenilendi

Tarih şuurunun gelecek nesillere aşılanması noktasına özel hassasiyet gösteren Keçiören Belediyesi, Türk büyüklerine ait büstleri boyayarak yenileme çalışması yaptı.

Keçiören Belediyesi önünde 16 büyük Türk Devleti’ni kuran Türk büyüklerine ait büstler ve kurdukları devletlere ait olan bayraklar yenilendi.

Türklerin tarihte en çok devlet kuran millet olduklarına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tarihine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceği olmaz, tarih bizim en güçlü ve en temel dayanağımızdır. Özellikle gençlerimizin tarihini bilmesi, okuması ve araştırmasını önemsiyoruz. Keçiören’de Türk Tarihi Açık Hava Müzemizde yer alan Şehitler Anıtımız, Orhun Anıtlarımız, Türk Büyükleri Anıtlarımızla bu tarihi görünür kılıyoruz” dedi.

Altınok, başta gençler olmak üzere herkesin bu anıtları görerek tarihi yeniden hatırladığına da değinerek, “Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara’ya ilk geldiğinde Keçiören’e gelmiştir, Kurtuluş Savaşı’nı buradan yönetmiş, Cumhuriyetin temellerini burada atmıştır, ilk Genelkurmay Karargahı’mız buradadır. Keçiören, ülkemizin tarihinde de çok önemli bir noktadadır” diye konuştu.