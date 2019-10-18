Keçiören'den Eğitim Atağı

Keçiören Belediyesi’nin öğrencilere sınava hazırlık döneminde destek olmak amacıyla bir ilk olarak açtığı YKS ve LGS Kursları’nın ve yeni yapılanmasıyla hizmet verecek KEDEM Kurs Merkezinin açılış töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her şeyin temelinde eğitim var, eğitimde sorunlarını çözemeyen toplumlar büyük toplum olamaz, bu nedenle yine bir ilke imza atıyor, kaliteli bir eğitim için gençlerimize yeni bir imkân sunuyoruz” dedi.

“EĞİTİM OLMADAN KALKINMA OLMAZ”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler, veliler ve vatandaşların katıldığı açılışta Başkan Altınok Kur’an-ı Kerim’in ilk emrinin ‘Oku’ olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Milletlerin ve devletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır, o nedenle gelecek nesilleri kazanmamız lazım. Eğitim olmadan kalkınma olmaz. Her şeyin temelinde eğitim var, eğitimde sorunlarını çözemeyen toplumlar büyük toplum olamaz, bu nedenle yine bir ilke imza atıyor, kaliteli bir eğitim için gençlerimize yeni bir imkan sunuyoruz. Evlatlarımıza düşen çalışmak, ailenize, milletinize, devletinize yararlı olmak için çalışacaksınız. Yorulmadan, terlemeden, çalışmadan başarı yok, en güzel başarı alın teri ile kazanılan başarıdır. Mücadele etmeyi ve başarmayı amaç edinin, uzaktan eğitim hizmeti de başlatıyoruz, seneye daha da geliştirip büyüteceğiz.”

“HER TÜRK ÇOCUĞUNUN ÜLKESİNE BORCU VAR”

Altınok, ayakları üzerinde duran onurlu Türkiye için herkesin sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, “Ecdadımız bize dünyanın en güzel coğrafyasını bıraktı, dünyada olan her şeyin yüzde 80’i bizde var. Bize düşen üretmek, çalışmak ve gelişmek, gelişmenin anahtarlarından biri de teknoloji, bunu unutmayın. Her Türk çocuğunun ülkesine borcu var. Güçlü, büyük, müreffeh Türkiye için çalışın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimize minnet borçluyuz, bunu da aklınızdan çıkarmayın” dedi.

“EN BÜYÜK RÜTBE DÜRÜSTLÜK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatından örnek veren Altınok, “Ülkemizin yarınları sizsiniz, Cumhurbaşkanımız da fakir bir ailenin çocuğuydu, ilerde sizlerin arasından da Cumhurbaşkanı, bakanlar, mühendisler, öğretmenler, doktorlar, sanatkarlar çıkacak. Sizlere nasihatim dürüst olun, asla yalan söylemeyin, en büyük rütbe dürüst olmaktır, hiçbir para ve makam bu değeri satın alamaz. Uyuşturucu belasına dikkat edin, kötü arkadaşlardan uzak durun” diye konuştu.

Başkan Altınok, “Ülkesi ve milletini seven büyük nesillerin yetişmesine vesile olsun” diyerek ilk ders zilini çaldı.

YAPAY ZEKA İLE ÖLÇÜLEBİLİR PERFORMANS

600 öğrenci kapasiteli 24 derslikli KEDEM Kurs Merkezini gezen Altınok ve beraberindekiler öğrencilere eğitim seti dağıtarak başarılar diledi. Öğrencilerle ve velilerle kısa süreli sohbetler eden Başkan Altınok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık talepleri de dinledi.

Eğitim- öğretim yılı sonuna kadar hizmet verecek kurslarda aynı zamanda uzaktan eğitimle öğrenme imkanı, yapay zeka destekli eğitim ve rehberlik hizmeti ile tam öğrenme imkanı da sağlanacak.