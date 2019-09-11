Keçiören'e Şair-Yazar Kaysın Kuliyev Parkı

Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde Balkar edebiyatının önemli ismi, eserleri 20’den fazla dile çevrilen Şair –Yazar Kaysın Kuliev Parkı ve Büstünün açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletleri millet yapan dilleri ve dillerini yaşatmalarıdır, aynı zamanda kültürleridir, tarihleridir, sanatlarıdır, edebiyatlarıdır” dedi.

Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Moldova Gagauz Yeri Milletvekili İvana Köksal, Bosna- Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kaysın Kuliev’in oğlu Azamat Kuliev, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Büstün Heykeltraşı Leuan Ahmatov, Lermantov Vakfı Başkanı Askar Duduyev, Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rafis Gurbanov, Kırgızistan Halk Şairi Kocageldi Kuluyev katıldı.

“MİLLETLERİ MİLLET YAPAN DİLLERİDİR”

Balkar Edebiyatının önemli ismi Kaysın Kuliev’in adını Keçiören’de yaşatıyor olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tarihi yapanlar ve tarihi yazanlar vardır, tarihi yapanların hakkını vermeye çalışıyoruz. Türk dünyasının önemli kalemlerinden değerli Şair – Yazar Kaysın Kuliev’in adını Keçiören’de yaşatıyor olmaktan ötürü mutluyuz. Milletleri millet yapan dilleri ve dillerini yaşatmalarıdır, aynı zamanda kültürleridir, tarihleridir, sanatlarıdır, edebiyatlarıdır. Türkçemizin bugünlere gelmesinde yaşamasında yaşatılmasında bir şair, bir yazar ve bir edebiyatçı olarak kendisinin büyük emeği var. Ruslar Balkarları Kırgızistan’dan sürgün ettiğinde, O’na ‘sen kal’ dediklerinde cevabı, ‘Milletimizin olmadığı yerde ben olmam’ oluyor. Bu, çok değerli bir söz. Bir yiğide, bir vatansever, büyük bir edebiyatçıya, bir Türk büyüğüne hakkını teslim edebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Altınok, “Tarihine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceği olmaz” ifadesini kullandıktan sonra katkı verenlere de teşekkür etti.

"ALTINOK, TÜRK DÜNYASININ DEĞERLİ DOSTU"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da, “Değerli Şair - Yazar Kaysın Kuliev’in yaşadığı topraklardan gelen kıymetli konuklar” diyerek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu programlarla Türk halklarının kültürünün yaşatılmasında, sanat ve kültür anlamında iz bırakan şahsiyetleri tanıtma amacını taşıyoruz. Balkarların takdire şayan büyük şairinin ismini Keçiören Belediye Meclisimizin aldığı kararla bu park ve büstle yaşatacağız, Türk dünyasının değerli dostu Başkanımız Sayın Turgut Altınok’a ve Meclis Üyelerine teşekkür ediyorum. Keçiören Belediyesi’nin Türk dünyasına gösterdiği duyarlılık sayesinde uzun yıllara dayanan iş birliğimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyorum.”

Lermantov Vakfı Başkanı Askar Duduyev da, “Ortak şairimiz Kaysın Kuliev’in adını yaşatacağımız Park ve Büstü Büyük Türkiye topraklarında açıyoruz” ifadesini kullandı.

DÜNYANIN BÜYÜK ŞAİRLERİ ARASINDA

Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rafis Gurbanov,”Dünyanın büyük şairleri arasına adını yazdıran Kaysın Kuliev ile gurur duyuyoruz” dedikten sonra bir şiirini okudu.

Kırgızistan Halk Şairi Kocageldi Kuluyev da 10 yaşından beri şiir yazan ve 10 yıldan fazla zaman Kırgızistan’da yaşayan Kuliyev’i kardeşi gibi sevdiğini ifade ederek 20 yıldır şiirlerini Kırgızca’ya çevirdiğini vurguladı. Kuluyev, “Tanrı’nın Kılıcı” şiirini de Kırgızca okudu.

ALTINOK’A KAYSIN KULİEV MADALYASI

19 kişiden oluşan Nur - Sultan Halk Çalgıları Orkestrası’nın Kazakça ve Türkçe seslendirdikleri eserler sonrası büstün açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi. Protokol üyelerine plaket takdiminin ardından Lermantov Vakfı Başkanı Askar Duduyev, Başkan Altınok’a Kaysın Kuliev Madalyası takdim etti.