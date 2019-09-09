Keçiören'e yeni stratejik plan

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yönettiği Meclis Toplantısında 2020 -2024 Dönemi Stratejik Planı, Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Başkan Altınok, Stratejik Planın hayırlı olmasını temenni ederken, “Keçiören’i özelliği ve güzelliği olmayan bir şehirden Ankara’nın önemli isimlerinin geldiği, büyükelçilerin ağırlandığı bir şehre dönüştürdük, yeni dönemde de Keçiören’i, Türkiye’nin marka değeri en yüksek ilçesi yapacağız” dedi.

Keçiören Belediyesi’nin önümüzdeki beş yıllık hedeflerini içeren 2020 -2024 Dönemi Stratejik Planı, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili Meclis Üyelerinin tamamının oyunu alarak Meclisten geçti. Yeni dönemde vatandaşların yaşamını kolaylaştıran, engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik çalışmaların öncelikli olacağını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel etkinlikler, eğitim, spor hizmetleri, sosyal belediyecilik, çevre konularında yine örnek olacaklarını vurguladı.

“ÖZELLİĞİ VE GÜZELLİĞİ OLMAYAN ŞEHİRDEN ÖRNEK KENTE”

Paydaş ve SWOT analizinin detaylı bir şekilde yapıldığı Stratejik Planın Belediye Meclisinden oy birliği ile geçmesinden memnun olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Spor aletlerini parklara koyan ilk belediye biz olduk. Belediye hizmetleri, Pazar uygulamasında örnek olduk, temiz çevre anlayışı yerleştiyse bunda bizim payımız var. Keçiören’i köyden şehre dönüştürdük, bunlar kolay işler değil. Keçiören artık otel kent değil, yaşanacak yerdir. Özelliği ve güzelliği olmayan bir şehirden Ankara’nın önemli isimlerinin geldiği, büyükelçilerin ağırlandığı bir şehre dönüştürdük. Yeni dönemde de Keçiören’i, Türkiye’nin marka değeri en yüksek ilçesi yapacağız” dedi.

Altınok, tüm Meclis Üyelerine teşekkür ederken, yeni stratejik planın Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sağlayacak şekilde oluşturulduğunun altını çizdi.