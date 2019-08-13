Keçiören Etnoğrafya Müzesi'ne ziyaretçi akını

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Estergon Türk Kültür Merkezinde hizmet veren ve Türkiye'nin farklı illerinden eserlerin toplanmasıyla Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemini yansıtan Etnografya Müzesinde 1096 eser sergilenirken, müzeyi son 6 ayda ziyaret edenlerin sayısı ise 70 bini geçti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde yer alan müze için, “Tarihin bize miras bıraktıklarını korumak, gelecek kuşaklara anlatmak için görsel bir hafıza olan müzelerimize gereken değeri vermekle yükümlüyüz” ifadesini kullandı.

Eserlerin bir kısmı Kına Gecesi Seremonisi, Sünnet Odası, Türk Hamamı, Kahve Kültürü, Selamlık, Türk Mutfağı, Oturma Odası, Günlük Oda, Bakırcı Odası, Çeyiz Odası, Eski Ankara Sokağı ismi verilen camekânlı bölümlerde, diğerleri ise vitrinler ve özel bölümlerde sergileniyor.

ASKERİ MALZEMELERE İLGİ BÜYÜK

Savaş döneminde kullanılan aletlerin, aksesuarların da olduğu müzede, farklı malzemeden yapılmış ve dönemini yansıtan eserler büyük ilgi görüyor. Konya Müzesi’nden getirilen, dört parçadan meydana gelmiş yiv süslemeli Osmanlı Dönemine ait at alınlığı zırhı, 1691 tarihli dipçik ve kundak kısmı ağaçtan tetik, ateşleme tertibatı ve namlusu demirden yapılan tüfek ve demir-sac ve pirinçten yapılmış, bant üzerinde çift çizgili örgü motifi mevcut Osmanlı Dönemi 18. yüzyıla ait miğfer, müzenin en dikkat çeken eserleri arasında yerini alıyor. Eserler arasında Osmanlı Dönemine ait toga, küçük zincirlerden oluşan kısa kollu dik yakalı 18. yüzyıla ait zırh, cellat satırı, çelik kılıçlar gibi çok sayıda askeri malzeme bulunuyor.

EL YAZMASI ESERLER DE VAR

Hattat Ebul Hasan el Useyli’ye ait 1562 tarihli el yazması Kuran-ı Kerim, besmeleyle başlayan ve Osmanlı Dönemine ait Halveti Tarikat Şeceresi yine 1861 tarihli Muhammed Rüstem Raşit’in neşrettiği Sufi Şeceresi gibi el yazması eserler de müzede sergileniyor. Geleneksel Türk kıyafetleri, para keseleri, kahve takımları, halı dokuma takımları, tabakalar, süs eşyaları gibi 18 ile 20. yüzyıllara ait eserler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Başkan Turgut Altınok, müzenin ziyaretçi akınına uğramasından memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Tarihin bize miras bıraktıklarını korumak, gelecek kuşaklara anlatmak için görsel bir hafıza olan müzelerimize gereken değeri vermekle yükümlüyüz. Etnografya Müzemiz Estergon Türk Kültür Merkezi’miz içinde vatandaşları tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarırken, aynı zamanda bilgi dağarcıklarını da zenginleştiriyor.”​