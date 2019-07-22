Keçiören Huzurevi Yenilendi

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Huzurevi’nde atıl durumdaki mekânlar hızla tadilattan geçirilerek, huzurevi sakinlerinin hizmetine sunuldu. Tadilat sonrası huzurevi sakinlerinin çay ve kahve eşliğinde günlük gazetelerini okuyacakları, sohbet edebilecekleri ve kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek yaşam alanları oluşturuldu.



Huzurevini sık sık ziyaret ederek güngörmüş büyüklerin hayır dualarını alan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sizler bizim için çok değerlisiniz, sizlerin duasını, rızasını almak bizim için çok önemli. Burası ‘Sevap Merkez Bankası’, burada görev yapmak ayrıcalıktır. Emek veren, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Buradaki hizmeti kalem yazamaz. Sizlerin gönülleri milyonlarca gönüldür, milyarlarca duadır” dedi.



Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Emekliler Platformu bünyesinde kurulan Nostalji Korosu da tadilat sonrası Huzurevi sakinlerinin katılımı ile bir sıra gecesi düzenledi.