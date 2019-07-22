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Keçiören Huzurevi Yenilendi
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, “Sevap Merkez Bankası” olarak tanımladığı huzurevinin atıl durumdaki bölümleri tadilattan geçirilerek yenilendi.
Ankara Haberleri 22.07.2019, 15:53 22.07.2019, 15:55 Tuğçe Hanım
Keçiören Huzurevi Yenilendi
Huzurevini sık sık ziyaret ederek güngörmüş büyüklerin hayır dualarını alan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sizler bizim için çok değerlisiniz, sizlerin duasını, rızasını almak bizim için çok önemli. Burası ‘Sevap Merkez Bankası’, burada görev yapmak ayrıcalıktır. Emek veren, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Buradaki hizmeti kalem yazamaz. Sizlerin gönülleri milyonlarca gönüldür, milyarlarca duadır” dedi.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Emekliler Platformu bünyesinde kurulan Nostalji Korosu da tadilat sonrası Huzurevi sakinlerinin katılımı ile bir sıra gecesi düzenledi.
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