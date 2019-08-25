Keçiören ile Karataş arasında kardeşlik köprüsü

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda belediye ile kardeşlik bağı kuran Keçiören Belediyesi, son olarak Adana’nın Karataş Belediyesi ile kardeş belediye oldu.

MECLİSTE KARAR ALINDI

Belediye Meclisinde alınan kararla Keçiören ve Karataş Belediyeleri kardeş olurken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Karataş ilçesi ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı olarak projelerimizi, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşacağız. İnşallah kendilerini Karataş’ta ziyaret ederek, onlara misafir olacağız, onları da Keçiören’de misafir edeceğiz, Keçiören Belediyesi olarak yurt içinde 59, yurt dışında da 50 belediye ile kardeşiz, böylece bölgeler arası dostluğa, tecrübe paylaşımına da kapı aralıyoruz” dedi.

TOPUZ'DAN TEŞEKKÜR

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da Karataş’ın tarihi, turistik yerleri ve kültürü ile ilgili bilgiler verirken, oy birliği ile protokolün imzalanmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını belirtti. Topuz, "Belediyecilikte çığır açmış efsane Başkan Sayın Turgut Altınok’un tecrübeleri ve birikimleri bizim için değerli, Ankara ve Adana arasında kurulan bu kardeşlik köprüsü ile proje alışverişinde bulunacak, istişare içinde olacağız, hayırlı olsun” diye konuştu.​