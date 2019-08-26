Keçiören'in çehresi değişiyor

Keçiören'in rengarenk bir görünüme kavuşması, tablo gibi görüntüsüyle görsel bir şölen sunması ve vatandaşın güzel bir görüntü ile karşılanması için Keçiören Belediyesi’ne bağlı ekipler Belediye girişine özel peyzaj çalışması yaptılar. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızı Belediyemiz girişinde yeşil, iç açıcı ve güzel bir görüntüyle karşılıyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Keçiören’in çehresini değiştirmeye yönelik çalışmalar son hızla devam ederken Belediye girişi özel bir peyzaj çalışması ile estetik bir görünüme kavuşturuldu.

10 adet kırmızı çınar yapraklı akçaağaç, 2 adet tiğli alev ağacı, 10 adet goldrayder, 15 adet sarmaşık gül, 4 adet salkım söğüt türlerindeki bitkiler belediye girişine yerleştirildi. Ayrıca dikilen kadife çiçeği de özel bir peyzajla seyir keyfi yaşatması için belediye yanında yerini aldı.

KEÇİÖREN’İN SİMGELERİNE ÖZEL BÖLÜM

Teleferik, Cumhuriyet Kulesi, Estergon Türk Kültür Merkezi, Deniz Dünyası ve şelale maketleri de Keçiören’in görsel simgesi olarak belediye girişine yerleştirildi. Özçekimlere de dekor olacak görsel güzelliklerin devam edeceğini ve Keçiören’in gül kokacağını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. Bunlardan bir tanesi de yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz kentler. Bozkır bir kader değil, el ele verirsek Türkiye 2 yılda Dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olur. Biz Keçiören’de sokakları ağaçlandırmaya başladık. İnsanımız salonunda balkonunda kış sesini duyacak. Yeşil bir başkente katkı sağlıyoruz. Ayrıca vatandaşımıza çok değer verdiğimizi gösteriyor, onları Belediyemiz girişinde yeşil, iç açıcı ve güzel bir görüntüyle karşılıyoruz.”