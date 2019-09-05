Keçiören'in örnek esnafına Başkan Altınok'tan tebrik

Vatandaşın sağlığının her şeyin önünde geldiğini her fırsatta dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 12 yıldır esnaflık yapan Ümüt Bozok’a hijyen, temizlik ve düzen konusundaki titizliğinden ötürü örnek esnaf şilti verilmesi talimatını verdi. Altınok, “İşini doğru, temiz, hukuka ve yönetmeliklere uygun yapan esnafımızı onore ediyoruz” dedi.

Keçiörenli’lerin sağlık ve huzurunu korumak amacıyla işyeri denetimlerini büyük bir titizlikle ara vermeden sürdüren Başkan Altınok, Esertepe Mahallesi Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi’nde esnaflık yapan Ümüt Bozok’u (34) akşam gezisi sırasında ziyaret etti. Hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Altınok, Ahilik kültürüne uygun esnaflık yapmasından ötürü Bozok’u tebrik ederek, “İşini doğru, temiz, hukuka ve yönetmeliklere uygun yapan esnafımızı ödüllendiriyor ve vatandaşlar adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Ahilik kültürüne de değinen Başkan Altınok, “Yaklaşık bin senedir Anadolu topraklarına hâkim olan Türk toplumunda ahlaklı olmak büyük bir öneme sahiptir. İş ve meslek yaşamında da bu ahlakın korunması için Ahilik teşkilatı oluşturulmuştur. Ahilik anlayışında, kendinden önce başkalarını düşünmek, hak ettiğinden fazlasını istememek, yeteneğine göre meslek seçmek, ticarete hile karıştırmamak gibi tevazu içeren düşünceler hâkimdir” diye konuştu.

Ümüt Bozok da işini her zaman titizlikle ve özenle yaptığını belirterek, Başkan Altınok’un beğenisini kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

DENETİMLER TAM GAZ

Altınok, Zabıta Müdürlüğü`nce oluşturulan gece ve gündüz ekiplerinin ilçe genelinde özellikle gıda üretim ve satış yerlerinde yaptığı denetim ve kontrollerde, işletmelerin genel temizliğini, hijyen durumunu, gıdaların üretim ve son kullanma tarihlerini, gıda maddelerinin muhafaza şartlarını, depolanmasını, fiyat etiketlerini, çalışan personelin kıyafetlerini, sağlık muayene kartlarını titizlikle incelediği bilgisini de paylaştı.

Keçiören halkına güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat aralıksız sürdürülen bu denetim ve kontroller neticesinde işletme yetkilileri, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve uyulması gereken doğrultusunda bilgilendiriliyor.