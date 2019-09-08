Keçiören, Kerbela Şehitlerini andı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğinde Keçiören Belediyesi’nin katkılarıyla Çubuk Sarısu Köyü Cemevlerini Yaşatma ve Kültür Derneği tarafından Muharrem Ayı Orucu Açma, Hz. İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı düzenlendi. Başkan Altınok, “Allah hepimizi yeni Yezid ve Muaviyelerden korusun, Yezide lanet olsun. Hepimiz Aleviyiz, değerlerimiz, inancımız aynıdır” dedi.

Estergon Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Muharrem Ayı Orucu Açma, Hz. İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma Programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Sarısu Köyü Cemevlerini Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Abbas Karaışık, Meşeli Köyü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Haydaroğlu, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sami Özkan, Aydos Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Özgür Cinalioğlu katıldı.

“BİRLİĞİMİZİ KORUYALIM”

Kur’an Tilavetiyle başlayan programda Başkan Altınok, Muharrem ayının matem ayı olduğuna dikkat çekerek, “Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) torunu Hz. Hüseyin de tıpkı babası gibi yiğitliği, mertliği, dürüstlüğü, doğruluğu ile bilinir. Kerbela olayı İslam tarihindeki en acı olaylardan biridir, aynı zamanda da birçok şeyin de başlangıcıdır. Şu anda yine İslam coğrafyası kan revan içinde, yeni felaketler, yeni acılar yaşanıyor, bunlardan ders almalı, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) buyurduğu gibi ‘Mümin müminin kardeşidir.’ Daha sonraki dönemlerde aralara bentler açılmış, kutsal değerleri, acıları, kederleri aynı olan bir toplum ayrı düşmüş veya düşürülmüş, bu aylar bizim birliğimizin beraberliğimizin tesis edildiği günler olmalı” dedi.

“HEPİMİZ ALEVİYİZ”

Başkan Altınok, Türklerde Yezid ve Muaviye adlarının olmadığını da belirterek, “Allah hepimizi yeni Yezid ve Muaviyelerden korusun, Yezide lanet olsun. Hepimiz Aleviyiz, değerlerimiz, inancımız aynıdır, İslam’ın yayılmasında Hz. Ali (a.s) bir aslan ve bir kahramandır, yaşarken cennetle müjdelenmiş 10 kişiden biridir, O günden bugüne Türklerin ve Osmanlının başarısında Bektaşi dergâhlarının çok büyük katkısı vardır” diye konuştu.

Altınok sözlerini, “Bir arada olmak, bu acıyı teneffüs etmek, Muharrem ayında beraber oruç açmak için bir aradayız. Bu program vesilesiyle İmam Hüseyin’e, İmam Hasan’a, tüm Kerbela şehitlerine ve Ehl-i beyte bir kez daha rahmet diliyorum, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Sevgili Peygamber Efendimizin (S.A.V) iki gözüdür, onları bu ayda bir kez daha rahmetle anıyoruz, Allah orucunuzu kabul etsin” diyerek tamamladı.

KARAIŞIK'TAN TEŞEKKÜR

Sarısu Köyü Cemevlerini Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Abbas Karaışık, Başkan Altınok’a desteği için teşekkür ederek, “Bizler ülkemizin bütünlüğü, milletimizin bölünmezliği ilkesinden ayrılmadan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar olması ve milletimizin birlik ve beraberlik içinde yaşaması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedikten sonra Hz. Hüseyin’in ‘İnsan aklı ancak hakka uymakla mükemmelleşir’ sözünü hatırlatarak tamamladı.

"MUHARREM AYI GÖZYAŞI AYI"

Keçiören Yayla Mahallesi Muhammediye Camii Ehl-i Beyt Din Alimi Seyyid Suca Güngör de Muharrem ayının yas, matem ve gözyaşı ayı olduğunu vurguladı.

Mersiye ve oruç açma dualarının ardından katılımcılar hep birlikte orucunu açtı.