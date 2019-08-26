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Keçiören Şefkat Evi’ne 1 yılda 1172 konuk

Son olarak 15 gündür parklarda yaşayan Öztürk ailesi de Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Şefkat Evi’ne yerleştirildi.

Ankara Haberleri 26.08.2019, 10:16 26.08.2019, 10:38 Ramazan Durmuş
Keçiören Şefkat Evi’ne 1 yılda 1172 konuk
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Hasta ve hasta yakınları ile mağdur durumda olanlara hizmet veren Şefkat Evi’ne son bir yılda bin 172 kişi misafir oldu. Son olarak 15 gündür parklarda yaşayan Öztürk ailesi de Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Şefkat Evi’ne yerleştirildi.

Başkan Altınok’un yardım elini uzatmasıyla Sevda İşhur Öztürk (35), İrfan Öztürk (47) ve bir yaşındaki çocukları Canpolat Öztürk, 15 günün sonunda güvenli bir çatıya kavuştular. Kaynakçılık yaparken omurilik uzaması ve fıtık rahatsızlıkları nedeniyle işinden olan ve maddi imkânsızlıklar yaşayan İrfan Öztürk, yaşadıkları zor günleri ve uzanan şefkat elini şu sözlerle anlattı:

“Ameliyat olursa felç olur dediler, ameliyat da olamadım, kaynakçılığı bırakmak zorunda kaldım, annemin rahatsızlığı ve vefatı sonrası da durumumuz iyice kötüleşti, annemin sosyal güvencesinin altına sığınıyorduk, o da kesildi, ev sahibi de kirayı ödeyemeyince evden çıkardı. Sonra parklarda kalmaya başladık, gündüz 3 saat uyku uyuyor gece de çocuğum ve eşimin başına bir hal gelmesin diye başlarını bekliyordum, Keçiören Belediye Başkanımız yardım elini uzattı. Eskiden beri Başkanımızı biliyorum, lakabı ‘Turgut babaydı’, yine babalığını yaptı, Allah bin kere razı olsun.”

“SOKAKTAN KURTULDUK”

Sevda İşhur Öztürk de parklarda kalırken insanların verdiği yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalıştıklarını şimdi ise en başta oğlunun sıcak, güvenli bir çatıya ve gıdaya kavuştuğunu söyledi. Öztürk, “Başımızı sokacak bir ev bulana kadar sokakta kalmaktan kurtulduk, çocuğum için endişeleniyordum, parklarda yata yata alerji olmuştu, Başkanımıza duacıyız” dedi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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