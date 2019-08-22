Keçiören Şevkat Evi, zorda olanlara kucak açıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ihtiyaç sahibinin kim olduğuna bakmaksızın el uzatmaya devam ediyoruz” dedi.

“İhtiyaç sahiplerini zor günlerinde yalnız bırakmıyoruz” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Şefkat Evi’ne yerleştirilen Döndü Güzel, “Evimde yangın çıktığı için kullanılamaz hale geldi, kalacak yer sıkıntısı yaşadım, sağ olsun Başkanımız destek olarak bize kucak açtığı için teşekkür ediyorum” dedi.

İki kızıyla birlikte Pınarbaşı Mahallesi Atlas Sokak’ta ikamet ederken, cep telefonu bataryasının alev almasıyla çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Döndü Güzel (29) Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret ederek kalacak yer konusunda yardımcı olması talebini iletti. Başkan Altınok’un talimatıyla aile Şefkat Evi’ne yerleştirilirken, Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından ev temizlendi, boya ve temizlik işlemleri yapıldı.

EV EŞYALARI DA TEMİN EDİLECEK

Ev eşyalarının tedariki konusunda da Belediyenin yardımcı olacağı müjdesini alan Döndü Güzel, “En azından şu an başımızı sokacak bir yerimiz oldu, sokakta değiliz, bize bu imkanı sunan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, benim durumum geçici, benden daha zor durumda olanlara da kucak açıp, yardımcı oluyor” diye konuştu.

Dört katlı Şefkat Evi’nden hasta ve hasta yakınları, mağdur durumdaki vatandaşlar spor kulüpleri faydalanıyor. Hafta sonları 3 öğün hafta içi 2 öğün yemeğin hazır olduğu Şefkat Evinde farklı illerden gelen hastalar arası dostluk köprüleri kurulurken, zor durumda olan vatandaşlar da dayanışma içinde oluyor.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE EL UZATMAYA DEVAM”

İhtiyaç sahibi olan herkesin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İhtiyaç sahibi herkese merhamet kanatlarımızı geriyor, ihtiyaç sahibinin kim olduğuna bakmaksızın el uzatmaya devam ediyoruz” mesajı verdi.