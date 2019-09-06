Keçiören Sonbahar Akşamları Konserleri Başlıyor

Keçiören Belediyesi, sonbahar akşamlarını konserlerle renklendirip hareketlendirmeye hazırlanıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın bir arada keyifli zaman geçirmeleri için sonbahar akşamlarını hareketlendiriyoruz, hep dediğim gibi Keçiören şenleniyor, yaşayan bir şehre dönüşüyor” dedi.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Ankaralı yerel sanatçıların sahne alacağı programların ilki 9 Eylül Pazartesi günü Ufuktepe Pazar Yeri yanında Sincanlı Mustafa Taş Konseri ile başlıyor. 11 Eylül’de Mecidiye Pazaryerinde Veli Erdem Karakülah, 13 Eylül’de de Sancaktepe Pazaryerinde Ömer Faruk Bostan vatandaşlarla buluşarak eğlenceli ve coşkulu bir akşam yaşatacaklar.

Ödüllü yarışmalar ve renkli animasyonların yer alacağı ve performanslarıyla sanatçıların müzik ziyafeti sunacağı konserlerle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımız kültür, sanat etkinliklerimizden memnun. Vatandaşlarımızın bir arada keyifli zaman geçirmeleri için şimdi de sonbahar akşamlarını hareketlendiriyoruz, hep dediğim gibi Keçiören şenleniyor, yeniden yaşayan bir şehre dönüşüyor, tüm vatandaşlarımızı bekliyorum” diye konuştu.​