Keçiören Yaz Spor Okullarından muhteşem final

Keçiören Belediyesi tarafından çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için ücretsiz açılan Yaz Spor Okulları’nın kapanış törenine katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gençler; eğer inanırsanız, Türkiye, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında başarılar kazanır, gururumuz olursunuz, inanmak başarının yarısıdır” dedi.

18 BRANŞTA 5 BİN 800 SPORCU

18 branşta 5 bin 800 sporcunun katıldığı ve Ankara’dan da büyük talebin olduğu Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni Fatih Stadında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğinde Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, STK Temsilcileri, meclis üyeleri, milli sporcular, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

BAŞKAN ALTINOK’A TEŞEKKÜR

15 Haziran’da başlayan ve 2,5 aydır devam eden Yaz Spor Okullarının kapanış töreni tüm branşlardaki sporcuların Türk bayrakları ile geçiş seramonisi yapmasıyla başladı. Sporcuların “Başkanımızla gurur duyuyoruz”, “Sporcularına sahip çıkan ve lisanslı sporcular yetiştiren Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtığı programda, atletizm ve basketbol branşında yaz spor okullarından faydalanan Elif Can Timur da tüm sporcular adına Başkan Altınok’a teşekkür etti.

“EN KALICI BAŞARI ALINTERİYLE KAZANILANDIR”

110 antrenörün görev yaptığı ve birçok gencin sporla tanışmasına vesile olan Yaz Spor Okulları ile ilgili Başkan Altınok, gençlere “Spor okullarımıza devam etmek ister misiniz” diye sordu. Alandakilerden “Evet” cevabı alan Altınok törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Devletimizin ve milletimizin varisleri sizsiniz, geleceğimizsiniz, ilerde bu makamlara sizler gelecek, sizler bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaksınız. Sizleri en iyi şekilde yetiştirmek bizim sorumluluğumuzda. Çok çalışmanız lazım, çalışırsanız muvaffak olursunuz, en kalıcı başarı alın teriyle, emek çekerek ulaşacağınız başarıdır. Çok okuyun, tarihimizi, dilimizi, dinimizi öğrenin, çok çalışın, kötü alışkanlıklardan uzak durun, arkadaşlarınızı incitmeyin, anne ve babalarınızın duasını, rızasını alın, onlar sizin başarılı ve iyi olmanızı ister.”

YENİ SPOR TESİSLERİNİN SÖZÜNÜ VERDİ

Altınok, paten ve buz pateni pisti başta olmak üzere Keçiören’e yeni spor tesisleri kazandıracaklarının sözünü vererek, “Sağlıklı olmak istiyorsanız, spora devam edin, bir saatinizi sağlığınıza ayırın, en iyi doktor, en etkili antibiyotik spordur, sağlıklı yaşamın ve sağlıklı toplumun temelinde spor vardır. Sportmen bir Keçiören hedefliyoruz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği yapacak ve her okulda yüzme takım kurslarının açılmasını isteyeceğiz. Dünya standartlarındaki Etlik Yüzme Havuzumuz ve birçok spor tesisimiz hizmetinizde” diye konuştu.

30 AĞUSTOS’A DAVET

Yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da hatırlatarak alandakileri 30 Ağustos Zafer Şölenine davet eden Altınok, “30 Ağustos Türk milletinin küllerinden doğduğu zaferin taçlandırılmasıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve gazilerimize minnet borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Altınok sözlerini, “Gençler; eğer inanırsanız, Türkiye, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında başarılar kazanır, gururumuz olursunuz, inanmak başarının yarısıdır, sizleri seviyoruz” diyerek noktalarken, protokol üyeleri ile birlikte Yaz Spor Okullarına katılan gençlere sertifikalarını verdi.

GENÇLERLE SELFİE ÇEKTİRDİ, MİSKET OYNADI

Alanda farklı branşlardaki sportif gösterileri ve final müsabakalarını izleyen Başkan Altınok, gençlerle masa tenisi ve dart oynadı. Güreşçilerin kule kurarak Türk bayrağı açmasını ve şiir okumasını ilgiyle takip eden Başkan Altınok gençlerle selfie çektirdi.

Seymen Alayının gösterisi ile sona eren programda Başkan Altınok da gençlerin coşkusuna katılarak Ankara ile özdeşleşen misket oyununa eşlik etti.