Keçiören yaz spor okullarının finali 28 Ağustos'ta...

Keçiören Belediyesi tarafından çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için ücretsiz açılan Yaz Spor Okulları görkemli bir törenle kapanıyor. 28 Ağustos’ta Fatih Stadı’nda spor oyunları ile kapanacak programla ilgili hazırlıkların sürdüğü bilgisini veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıklı bir toplumun oluşmasında ve huzurlu bir yaşamın temelinde spor vardır. Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme gerekse çocuklarımızın bu tesislerden ücretsiz istifade etmeleri konusunda elimizden geleni yapacağız” mesajı verdi.

Engelliler yüzme, jimnastik, voleybol, yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, badminton, okçuluk, güreş, karate, tekvando, halter, satranç, eskrim, atletizm, dart ve futbol gibi birbirinden farklı 18 branşta açılan yaz spor okullarının kapanışı da iddialı bir finale sahne olacak.

Geleneksel okçuluk, masa tenisi, güreş, eskrim, karate, badminton, dart, satranç, atletizm branşlarında finallerin oynanacağı kapanış törenine her branştan milli sporcuların da katılımı bekleniyor. Sportif gösteriler ve Seğmen ekibi gösterisinin yer alacağı programda ayrıca milletvekilleri ile sporcular arasında heyecanlı bir müsabaka yaşanması da planlanıyor. Dereceye giren sporcuların ödüllendirileceği programda her branş için geçiş seremonisi de yapılacak.

Yaklaşık 5 bin 800 sporcunun katıldığı spor okullarına sadece Keçiören’den değil Ankara’dan da büyük talep olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

“Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesisleri gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Yavrularımız bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler. Okul gezilerimiz sırasında, öğretmenlerimizle ve müdürlerimizle takvim oluşturup geçlerimizin belediyemize ait olan 4 yüzme havuzundan rahatça faydalanabilmeleri hususunda garanti verdik. Her türlü spor faaliyetinde belediyemiz Keçiören’in gençlerine destek olmayı sürdürecektir. Yaz spor okullarımıza katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor, herkesi final törenimize bekliyoruz.”​