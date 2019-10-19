Keçiören yollarına 45 bin 300 ton asfalt...

Göreve geldiğinden bu yana “Keçiören için seferberlik başlattık ve topyekûn sahadayız” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yolların daha güvenli hale gelmesi için başlatılan asfalt ve tretuvar çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce ilçe genelindeki bozuk yollarda asfaltlama çalışmalarında şu ana kadar 45 bin 300 ton asfalt atıldığı bilgisi verildi. Belediye ekipleri, Ayvalı, Kuşcağız, Hisar, İncirli, Etlik, Yayla, Atapark, Kanuni, Çiçekli, Şehit Kubilay, Kafkas, Karşıyaka, Sancaktepe, Karakaya, Yükseltepe, Esertepe mahallelerinde asfaltlama çalışmasına devam ediyor.

Ayrıca ilçe genelinde tüm mahallelerde bozuk kaldırımların düzenlenmeleri ve yeni tretuvar kaplamaları da hızlı bir şekilde yapılıyor. Tretuvar çalışmalarının engelli vatandaşların ve bebek arabalarının ulaşımını kolaylaştıracak şekilde rampa düzenlemeleri dikkate alınarak yapılmasına ayrı bir özen gösteriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayından bu yana 4 bin 500 metrekare kilitli parke taşı ve tretuvar kaplaması yapılırken, Ayvalı, Kuşcağız, Hisar, İncirli, Etlik, Yayla, Atapark, Kanuni, Çiçekli, Şehit Kubilay, Kafkas, Karşıyaka, Sancaktepe, Karakaya, Yükseltepe, Esertepe mahallelerinde ise kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Başkan Altınok’un göreve gelmesinin ardından beklentilerin ve taleplerin arttığına vurgu yapan ekipler, 5 bin 844 vatandaştan gelen yol, tretuvar, asfalt ve park taleplerinin yüzde 96’sını çözüme kavuşturdukları bilgisini paylaştılar.

“KEÇİÖREN’E YAKIŞAN ALTYAPIDA ÖRNEK OLMAK”

Türkiye’nin en büyük ilçelerinde biri olan Keçiören’in altyapıda da öncü olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için çok önemli, Keçiören'i altyapı standartları yüksek bir şehir yapacağız, Keçiören’e de yakışan, Turgut Altınok’a da yakışan budur” dedi.