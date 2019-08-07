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Keçiören Zabıtası, Kurban Bayramı Mesaisinde

Keçiören Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerine hız verdi.

Ankara Haberleri 07.08.2019, 00:00 07.08.2019, 10:17 Ramazan Durmuş
Keçiören Zabıtası, Kurban Bayramı Mesaisinde

Keçiören Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerine hız verdi. Bayram alışverişine çıkan vatandaşların içlerinin rahat olması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Halkımızın Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde idrak edebilmesi ve herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek amacıyla zabıta ekiplerimiz denetimlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor” dedi.

Başta şeker ve çikolata olmak üzere gıda ürünlerinin satışında yaşanan artışları dikkate alan zabıta ekipleri vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişini yapması için adeta seferber oldu. Zabıta Müdürlüğü’nce oluşturulan gece ve gündüz ekipleri; özellikle, tatlı, pasta ve şekerleme imalathaneleri ile satış yerlerini sıkı bir denetime tabi tutuyor. Denetlenen iş yerlerinde, üretimde kullanılan tüm ürünlerin kullanılabilirliği, satışa sunulan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, ürünlerin muhafazası, depolanması, çalışan personelin kılık-kıyafeti ile genel temizlik durumları titiz bir kontrolden geçiriliyor.

İşletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilerek, tespit edilen eksiklerin giderilmesi hususunda da bir takım uyarılarda bulunuluyor.

361 06 06’I ARAYIN

Başkan Altınok, denetimlerdeki asıl amacın ceza kesmek değil ilçe halkının sağlığını korumak olduğunun altını çizerek, "Halkımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Biz Belediye olarak üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz. Kurban Bayramı süresince ve bayramdan sonra da denetimlerimiz aksatılmadan bir program dahilinde kesintisiz sürecek. Vatandaşlarımız herhangi bir şikayetleri olduğunda 0312 361 06 06 no’lu telefondan bizlere gün boyu ulaşabilirler" dedi.

MUTLU BAYRAMLAR TEMENNİSİ

Başkan Turgut Altınok, paylaşmanın, dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiği bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.​

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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