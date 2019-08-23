Keçiören Zabıtası sıkı denetimde

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, 2019 yılı başından bu yana 2 bin 455 iş yerine denetim uyguladı. Denetimlerin devam edeceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiörenli hemşerilerimizin huzuru ve sağlığını tehdit eden tüm olumsuzluklara karşı günün her saati ekiplerimiz görev başında” mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 2019 yılında 2 bin 455 iş yerini denetlerken, 643’ü hakkında uyarı cezası verdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin de anında değerlendirildiğini belirterek, “Vatandaşlarımız 0312 361 06 06 numaralı telefondan günün her saati bizlere ulaşabilirler, şu ana kadar mail ve telefon yoluyla bizlere gelen 6 bin 819 şikayete yönelik işlem yaptık” bilgisini paylaştı.

Halk sağlığının her şeyin önünde olduğunu söyleyen Başkan Altınok, Keçiören halkına konforlu ve sağlıklı bir hayat sunmak için çalıştıklarına vurgu yaparak taviz vermeden kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

127 SEYYARA İŞLEM

Keçiören Belediyesi 2019 yılı içerisinde halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapan 127 seyyara da işlem yaptı. Ayrıca 2019 yılında 653 adet iş yeri açma ruhsatı verilirken, 251 adet de ruhsat iptali gerçekleştirildi.

Vatandaşın duygularını suiistimal ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik yapılan operasyonlarla da bin 962 dilenci toplanarak Ankara Büyükşehir Belediyesi toplama merkezine teslim edildi.