Keçiören’de bayram temizliği seferberliği

Keçiören Belediyesi, sokak ve caddelerin temizliği konusundaki hassasiyetini toplu kullanım alanlarında da sürdürüyor. Vatandaşın alışverişini yaptığı pazar yerlerinin temizliğine ise ayrı bir özen gösterildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaklaşan Kurban Bayramına dikkat çekerek temizlik personeli ve araçlarının bayram boyu kesintisiz çalışacağı bilgisini verdi.

Kurban Bayramında kesim noktası olarak belirlenen pazar yerlerinin temizliğine ayrı bir özen gösterilirken, pırıl pırıl bir Keçiören için bayram öncesi ve sonrası için Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 680 personel görevlendirildi.

PAZAR YERLERİNDE RUTİN TEMİZLİĞE DEVAM

Keçiörenli'ye hizmet veren tüm Pazar yerleri de pazar tezgahlarının kaldırılmasının hemen sonrasında temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Pazar yerlerinde biriken atıklar kaldırılarak, yerler deterjanlı su ile yıkanıyor. Pazar yerlerini periyodik olarak temizleyen Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Pazar yerlerini kötü kokudan arındırarak bir sonraki kullanıma hazır hale getiriyor. Görüntü kirliliği oluşturmasının yanında sağlığı da tehdit eden kirliliğin giderilmesiyle Pazar yerleri hijyenik ve tertemiz oluyor.

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİNE ÇAĞRI

Her an halkın sağlığını ve huzurunu gözetmek gibi bir sorumlulukları olduğunu vurgulayan Başkan Altınok, “Temizlik ekiplerimiz özellikle vatandaşlarımızın toplu kullandığı alanlara yönelik özel hassasiyet göstererek mikropların yayılmasının önüne geçiyor. Ayrıca hijyenik temizlik sonrası Pazar yerlerimiz bir sonraki kullanıma hazırlanıyor. Vatandaşımızın sağlığını gözetmek, Keçiören'in her sokağı ve mahallesini temiz tutmak sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, aynı özeni tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz” diye konuştu.