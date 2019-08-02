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Keçiören’de Belediye Personeline Trafik Eğitimi

Keçiören Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında belediye personeline yönelik olarak “Güvenli Sürüşün Temel Kuralları” konulu eğitimden geçti.

Ankara Haberleri 02.08.2019, 11:30 Tuğçe Hanım
Keçiören’de Belediye Personeline Trafik Eğitimi

Keçiören Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında belediye personeline yönelik ‘Güvenli Sürüşün Temel Kuralları’ konulu eğitim düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Trafikte geri dönüşü olmayan sonuçların ortaya çıkmaması için bilinçlenme ve eğitimin önemine inanıyoruz” derken herkesi trafik kurallarına uymaları konusunda da uyardı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ ANLATILDI

Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş birliğinde Başpolis Memuru Fikret Gündüz tarafından verilen eğitim, Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda belediye personelinin katılımıyla gerçekleşti. Fikret Gündüz, trafik tespit tutanakları, trafikte yapılması gerekenler, trafik güvenliği konularına değinirken, “Trafik güvenliğinde en önemli konu görmek, duymak ve görünür olmak, bir riski ne kadar önceden fark edersek kendimizi koruma şansımız o kadar yüksek olur” ifadesini kullandı.

VALİLİK VE EMNİYETE TEŞEKKÜR

Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğüne de eğitimdeki iş birlikleri için teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Allah muhafaza trafikte ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza inmesi noktasında biz de üzerimize düşeni yapmanın gayretindeyiz. Hayatınız bizim için değerli.  Ailenizi, sevdiklerinizi ve bizleri üzmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini araca biner binmez takmayı alışkanlık haline getirelim. Bu yolda hep birlikteyiz” dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramını da hatırlatan Altınok, bayramlarda trafik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bayramlar sevginin ve saygının yoğun yaşandığı, küslerin bile barıştığı mübarek günlerdir. Bu özel günlerde trafik canavarına dönüşmeden, tüm kurallara uymaya daha fazla dikkat etmeliyiz, bayramımız acıya dönüşmesin” ifadelerini kullandı.

Daha önce de ‘Afet Bilinci ve Yangında Tahliye’ konulu eğitim verdiklerini vurgulayan Başkan Altınok, hizmet içi eğitimlerin devam edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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