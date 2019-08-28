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Keçiören’de eğitim dönemi öncesi okullara boya yardımı

Keçiören Belediyesi, eğitim öğretim yılı öncesi okulların fiziki eksikliklerini tamamlayarak çocukların güvenli bir şekilde eğitimleri için önlemlerini alırken, yeni dönem öncesi okullara boya yardımı yaptı.

Ankara Haberleri 28.08.2019, 10:16 28.08.2019, 10:24 Ramazan Durmuş
Keçiören’de eğitim dönemi öncesi okullara boya yardımı
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Keçiören Belediyesi okulların açılmasına sayılı günler kala bölgedeki okulların iç ve dış tadilatlarını tamamlayarak, okulları eğitim - öğretime hazır hale getirdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebiyle Keçiören genelindeki okulların fiziki koşullarını iyileştirmek ve önümüzdeki eğitim - öğretim yılına hazırlamak için boya yardımı yapıldı.

400 adet plastik iç cephe, 200 adet tavan, 300 adet de yağlı boya Keçiören Belediyesi ekiplerince Keçiören’deki birçok okula dağıtılması amacıyla Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi’ne teslim edildi.

“EĞİTİME YATIRIM GELECEĞE YATIRIM”

Okul müdürleriyle görüşülerek eksiklerin tespit edildiğini ve daha önce de 1144 kova plastik, 579 kova da yağlı boya yardımı yaptıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi daha iyi eğitim ortamlarına kavuşturmak istiyoruz. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde, yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Bu bakımdan yerel yönetimlerin eğitime vereceği her türlü destek aynı zamanda kamu yararı sağlayan çalışmalar olarak devletimizi ve milletimizi üst seviyelere taşıyacaktır” diye konuştu.

FİZİKİ EKSİKLİKLER GİDERİLDİ

Eğitimde niteliğin artması noktasında üstlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Başkan Altınok, “Çocuklarımızın çok daha sağlıklı ve çok daha güvenli şartlarda eğitimlerine devam etmeleri için okullarımızın fiziki eksikliklerini giderdik. 2019 -2020 Eğitim -Öğretim Yılının başlamasına sayılı günler kaldı, öğrencilerimizin başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum" dedi.

Bu arada Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da okulların ihtiyaçları ile ilgili belediyeye yapılan taleplerin süratle karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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