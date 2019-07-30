Son Dakika
Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eski TBMM Başkanı Bozbeyli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Keçiören’de Hedef Daha İyi ve Hızlı Hizmet

Keçiören Belediyesi, 14 yeni aracı daha filosuna katarak nitelikli ve dinamik hizmeti her yere ulaştırmayı amaçlıyor.

Ankara Haberleri 30.07.2019, 10:03 Tuğçe Hanım
Keçiören’de Hedef Daha İyi ve Hızlı Hizmet

Keçiören Belediyesi, hizmeti her yere ulaştırmak ve daha hızlı hizmet vermek amacıyla araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kurumsal kapasiteyi artırarak altyapımızı sağlamlaştırmak bizim kaliteli hizmetimizin temel anahtarıdır. Vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için araç filomuzu büyütüyoruz. Keçiören’imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

FARKLI HİZMETLER İÇİN 80 YENİ ARAÇ

Keçiören Belediyesi araç filosuna son olarak 3 adet 4 tabutlu soğutmalı cenaze aracı, 1 adet sepetli platform, 9 adet kamyonet, 1 adet panelvan ekledi. Ayrıca 44 adet çöp kamyonu, 4 adet arazöz su tankeri, 9 adet tır, 1 adet vidanjör, 8 adet vakumlu yol süpürme aracı da yakın zamanda araç filosuna katılacak, böylece yeni alınan araçların sayısı 80’i bulacak.

ARAÇ FİLOSU GENÇLEŞİYOR

Araç filosunu her geçen gün aldığı araçlarla da gençleştiren Keçiören Belediyesi, böylece hizmetin standartlarını yükseltmeyi sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok araç alımı ile ilgili şunları söyledi:

"Kurumsal kapasiteyi artırarak altyapımızı sağlamlaştırmak bizim kaliteli hizmetimizin temel anahtarıdır. Keçiören bildiğiniz gibi Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor, biz de ilçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Bu nedenle hem araçlarımızı gençleştiriyor, hem de yeni araçlarla her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için araç filomuzu büyütüyoruz. Keçiören’imize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Keçiören Belediyesi
#ankara haberleri #keçiören ankara #keçiören belediyesi #ARAÇ FİLOSU #Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok #keçiören haberleri #Keçiören Belediye haberleri
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Temmuz 2019
İmsak 03:55
Güneş 05:38
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:12
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@