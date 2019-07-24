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​Keçiören’de Organik Ürün Üretimi İçin İlk Adım

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim dönemindeki ‘Keçiören, Ankara'nın doğal ürünler üretim ve satış merkezi olacak’ vaadi için de kolları sıvadı.

Ankara Haberleri 24.07.2019, 12:22 Tuğçe Hanım
​Keçiören’de Organik Ürün Üretimi İçin İlk Adım

Seçim döneminde verdiği vaatleri bir bir hayata geçiren Başkan Altınok, Keçiören’de organik tarım ürünlerinin yetiştirilmesine dönük ilk adımı attı. Keçiören Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında ilk toplantı Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun başkanlığında gerçekleştirildi.

ORGANİK TARIMA TEŞVİK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, il ve ilçe tarım müdürlükleri ve ziraat fakülteleri ile işbirliği içerisinde vatandaşın organik tarıma teşvik edileceğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları ifade etti:

4 MAHALLEDE UYGULANACAK

“İlçemizin 4 mahallesini tarım ve hayvancılık yapmak isteyenler için projelendireceğiz. Destek verilecek mahallelerimizde denetimi Belediyemize ait olmak üzere süt, yumurta, peynir, tereyağı, tandır ekmeği, tarhana, erişte, turşu, reçel, bal gibi Anadolu coğrafyasına has sağlıklı ve doğal gıdaların üretilmesi, ilave olarak bu ürünlerden sadece Keçiörenli’lerin değil, Belediyemizin satış stratejileriyle tüm ihtiyaç sahiplerinin faydalanması sağlanacak. Burada yetiştirilen ürünlerin tanıtımını satışını yine işbirliği içerisinde yapacağız. Bu projemizi köy ortamında hayata geçirerek Keçiören'e katma değer katacağız.”

#keçiören #keçiören ankara #ankara haberleri #organik gübre #Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
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