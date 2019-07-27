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​Keçiören’de Sokak Hayvanlarına Beslenme Noktaları Oluşturuldu

Keçiören Belediyesi hem sokakların daha temiz ve hijyenik olması hem de hayvanların beslenmesini daha sağlıklı yerine getirebilmesi için sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için ilçe genelinde belli yerlerde beslenme noktaları oluşturdu.

Ankara Haberleri 27.07.2019, 11:26 Tuğçe Hanım
​Keçiören’de Sokak Hayvanlarına Beslenme Noktaları Oluşturuldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımıza hayvanlara karşı sevgi ve şefkatle davranmalarını, eziyet etmemelerini de mutlaka öğretelim” mesajı verdi.

HAYVAN SEVERLERDEN TAM NOT

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri özellikle sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı Yükseltepe, Ovacık, Yeşiltepe başta olmak üzere ilçe genelinde belli yerlere beslenme noktaları oluşturarak özellikle hayvan severlerden tam not aldı.

Sokak hayvanların muayene, tedavileri ve aşılarını ihmal etmeyen Keçiören Belediyesi, web sayfası üzerinden de "Sahiplenmek İstiyorum" linkiyle onları sıcak bir yuvaya kavuşturuyor.  Ayrıca ekipler, veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının kuduz aşılarını ve küpelemesini yaptıktan sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği tekrar doğal ortamlarına bırakıyor.

BAŞKAN ALTINOK’UN TALİMATI

Gece ve gündüz denetimlerinde mama bırakılacak yerlerle ilgili saptamalar yaparak talimat veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

“Tüm canlıların yaşam haklarının korunması bizim sorumluluk alanlarımızdan birini oluşturuyor. Dünyayı tüm canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Sevgili Peygamberimiz ‘Kim hayvanlara merhamet ederse Allah da kıyamet gününde o kimseye merhamet eder’ buyuruyor. Bu konuda duyarlılık ve özen bekliyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle sokak hayvanlarının su ihtiyacı da arttı, kapımızın önüne minik dostlarımız için su koymayı ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza hayvanlara karşı sevgi ve şefkatle davranmalarını, eziyet etmemelerini de mutlaka öğretelim.”

Bunun yanı sıra hayvan severlerin getirdikleri mamalar da bu beslenme noktalarına yerleştirilirken ilçe genelindeki kurumların yemekhanelerindeki artan yemekler de değerlendiriliyor.

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