Keçiören’in Baypas Temizlik Ekibi işbaşında

Keçiören Belediyesi’nin Baypas Temizlik Ekibi ilçenin bütün cadde ve sokakları ile çöp bırakma noktalarını yıkayarak temizlemeye devam ediyor. Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak, evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Baypas ekibi, ilçe genelinde yıkama tankerleri ve süpürge araçlarıyla havaların ısınmasıyla başladıkları temizliği yaz boyunca da sürdürerek ilçeyi hijyenik hale getiriyor.

Bahar ve yaz ayları boyunca 7/24 saat görev başında olan Baypas ekibi, cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkayarak temizliyor. Böylece sıcak havanın etkisiyle çöp noktalarında oluşan kötü kokuların hem de sızıntıların önüne geçiliyor. Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

"Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak, evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde çevre kirliliği sorunlarını anında tespit ederek müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz çevre konusunda düzeni sağlamak için ilçemiz genelinde düzensiz olarak çıkarılan, çevreye rahatsızlık vererek görüntü kirliliği oluşturan her türlü olumsuzluğun giderilmesi noktasında görevlerini yerine getiriyor. Ayrıca katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokakların temizliği, pazaryeri temizliği, ambalaj atıkları toplanması işlemlerini de her gün düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetleri de anında çözüme kavuşturuyoruz."