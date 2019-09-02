Son Dakika
Arda Turan’dan büyük fedakarlık
Kene bir ölüme daha neden oldu
Borsa haftaya yatay başladı
Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye teşekkür gösterisi
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı
Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı
İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
Serbest piyasada döviz fiyatları... Döviz güne nasıl başladı?
Didim’de balıkçılar denize açıldı
Yargıtay’dan dövizle kredi çekenler için önemli karar

Keçiören’in Baypas Temizlik Ekibi işbaşında

Keçiören Belediyesi’nin Baypas Temizlik Ekibi ilçenin bütün cadde ve sokakları ile çöp bırakma noktalarını yıkayarak temizlemeye devam ediyor.

Ankara Haberleri 02.09.2019, 10:04 02.09.2019, 10:11 Ramazan Durmuş
Keçiören’in Baypas Temizlik Ekibi işbaşında
banner63

Keçiören Belediyesi’nin Baypas Temizlik Ekibi ilçenin bütün cadde ve sokakları ile çöp bırakma noktalarını yıkayarak temizlemeye devam ediyor. Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak, evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Baypas ekibi, ilçe genelinde yıkama tankerleri ve süpürge araçlarıyla havaların ısınmasıyla başladıkları temizliği yaz boyunca da sürdürerek ilçeyi hijyenik hale getiriyor.

Bahar ve yaz ayları boyunca 7/24 saat görev başında olan Baypas ekibi, cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkayarak temizliyor. Böylece sıcak havanın etkisiyle çöp noktalarında oluşan kötü kokuların hem de sızıntıların önüne geçiliyor. Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

"Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak, evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde çevre kirliliği sorunlarını anında tespit ederek müdahale ediyoruz.  Ekiplerimiz çevre konusunda düzeni sağlamak için ilçemiz genelinde düzensiz olarak çıkarılan, çevreye rahatsızlık vererek görüntü kirliliği oluşturan her türlü olumsuzluğun giderilmesi noktasında görevlerini yerine getiriyor. Ayrıca katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokakların temizliği, pazaryeri temizliği, ambalaj atıkları toplanması işlemlerini de her gün düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetleri de anında çözüme kavuşturuyoruz."

Kaynak: Keçiören Belediyesi
banner62
#YEREL HABERLER #keçiören belediyesi #Baypas temizlik ekibi #başkan turgut altınok #keçiören #haberler ankara #ankara haberleri #ankara
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:10
Öğle 12:54
İkindi 16:33
Akşam 19:27
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@