Keçiörenli engellilerin bowling keyfi

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler bowling oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadılar. Engelli dostu Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “engellilere karşı duyarlılık” mesajı verirken son 1 yılda Engelli Danışma Merkezi vasıtasıyla 2 bin 956 kişiye hizmet verildiğini söyledi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Engelli Danışma Merkezi tarafından Antares AVM’de düzenlenen bowling etkinliğinde engelli ve aileleri bir araya geldi. Bowling oynayarak keyifli dakikalar yaşayan engelliler, ilk defa bowling oynama ve yarışma heyecanını da yaşadılar.

BAŞKAN ALTINOK’A TEŞEKKÜR

Bowling etkinliğinin ardından birlikte yemek yiyen engelliler ve aileleri, etkinliklerle sosyal hayata katılmalarına destek olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a da teşekkür ettiler.

“Her sağlıklı bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu” hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelsiz yaşam etkinliklerinin devam edeceği müjdesini vererek, “Engellilerin aile yaşamından, kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine, kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bin 500 engellimiz ve ailesine bilgilendirme, yönlendirme hizmeti verdik, 500 engelli vatandaşımız geziler ve sosyal faaliyetlerimizden, 263’ü de sosyal yardımlarımızdan faydalandı. Birbirimize yardımcı olmalıyız, duyarlı olmalıyız. İnsani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirdikçe herkesin yüzü daha çok gülecektir” dedi.

Başkan Altınok, akülü araç, malzeme yardımı konusunda öncü olduklarını, yeni çalışmalarla da engelli dostu misyonlarını sürdüreceklerini vurguladı.