Keçiörenlilerden Çamlıdere'de doğa yürüyüşü

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı örnek çalışmalarla genç, yaşlı, engelli demeden herkesin yanında olmayı görev bilen Keçiören Belediyesi, bu alandaki örnek çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek engellilere yönelik kültür gezisi düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerin, çocukların, yaşlıların gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettiği hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Engelli Danışma Merkezi tarafından organize edilen gezi ile engelliler ve aileleri Çamlıdere’de açık havada piknik yapıp müze ve türbeleri de ziyaret ettiler. Günü birlik geziye katılan engelliler ve aileleri bu gezilerin rehabilitasyon ve motivasyona da hizmet ettiğini belirterek, gönüllerince eğlenme imkanı yakaladılar.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE PİKNİK DE YAPTILAR

Rehber eşliğinde Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ve Müzesini ziyaret eden çocuklar ve aileleri Aluç Dağında doğa yürüyüşü yaparken, kendi aralarında eğlenceli yarışmalarla ve müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendiler.

Farklı kültürel değerleri ve tarihi yerleri yerinde görme fırsatı yakalayan engelli çocuklar ve aileleri gezilerin sosyal yaşama katılmalarındaki önemini vurgulayarak devam etmesi temennisinde bulundular.

“ONLARIN GÖNÜLLERİ MİLYONLARCA GÖNÜLDÜR”

Her yıl belirli periyotlarda düzenlenen bu gezilerin Keçiören’den çıkamayan engelli çocuklar için önemli olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

“Engellilerin yüzlerinin ve gözlerinin içinin güldüğüne şahit olmak bizim için de büyük bir mutluluk. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Engelsiz kentler ve engelsiz yaşam için 1994 yılından beri başladığımız hizmetleri devam ettiriyoruz. O dönemde Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) ile iş birliği yaparak engelliler için atölyeler, kurslar ve üretim merkezleri açmıştık, onlara özel eğitim ve paneller düzenlemiştik. Apartmanlara asansör zorunluluğu getirdik. Bu dönemde de onlar için önemli çalışmaları hayata geçireceğiz. Engellilerin, çocukların, yaşlıların gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettiği hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize.”