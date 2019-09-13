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KEÇMEK El Sanatları Sergisine büyük ilgi

Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nın düzenlediği, KEÇMEK El Sanatları Sergisi yoğun ilgi gördü. Geleneksel el sanatları ve Türk İslam Sanatları türünde 39 branşta 624 eserin teşhir edildiği sergiyi bir haftada 7 bin kişi ziyaret etti.

Ankara Haberleri 13.09.2019, 10:38 Ramazan Durmuş
KEÇMEK El Sanatları Sergisine büyük ilgi

Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nın düzenlediği, KEÇMEK El Sanatları Sergisi yoğun ilgi gördü. Geleneksel el sanatları ve Türk İslam Sanatları türünde 39 branşta 624 eserin teşhir edildiği sergiyi bir haftada 7 bin kişi ziyaret etti.

Estergon Türk Kültür Merkezi’nde açılan serginin ilgi görmesinden memnun olduklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sanat ve kültürü yaşatmaya devam ediyoruz, bu kurslar vasıtasıyla vatandaşlarımız el becerisi kazanıp yeteneğini keşfederken istihdama da katkı sunabiliyor. Onlara bir fırsat sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da artıracağız. Aile ve ülke ekonomisine katkı sunmalı, her ev ve mahalleyi bir atölyeye dönüştürmeliyiz, KEÇMEK El Sanatları Sergimiz sanat ve üretime teşvik edici oldu, emeği geçen hocalarımıza, kursiyerlerimize ve ziyaret eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Geleneksel el sanatları başlığı altında halı dokuma, hasır sepet örücülüğü, ıslak keçe yapımı, cam mozaik branşında, Türk İslam sanatları başlığı altında ise Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Ebru, Kat-ı, Kaligrafi, Sedef Kakma, Gubari Hat ve Edirnekari türündeki eserler sanatseverlerle buluştu.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen serginin en dikkat çeken eserleri ise deri işlemeciliğinden Göktürk alfabesiyle işlenmiş erkek kemeri, taş bebek branşında Osmanlı padişahları temalı eserler, ahşap rölyef branşında Ayasofya Camii eseri, cam mozaik branşında Zeugma (Çingene Kızı) temalı eser, Gubari hat branşında incir çekirdeğinden tesbih, resim branşında Mescidi Aksa oldu.

Sergide eserleri ortaya çıkaranlar da eserleri hakkında bilgi verme fırsatı yakaladılar.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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