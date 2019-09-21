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​KEÇMEK'in Türk –İslam Sanatları ve Resim Sergisi Antares Avm’de

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nın (KEÇMEK) “Türk –İslam Sanatları ve Resim Sergisi”, 21 -25 Eylül tarihleri arasında Antares AVM’de ziyaret edilebilecek.

Ankara Haberleri 21.09.2019, 11:20 Tuğçe Hanım
​KEÇMEK'in Türk –İslam Sanatları ve Resim Sergisi Antares Avm’de

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nın (KEÇMEK) “Türk –İslam Sanatları ve Resim Sergisi”, 21 -25 Eylül tarihleri arasında Antares AVM’de ziyaret edilebilecek.

KEÇMEK kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı sergide toplamda 7 branşta 107 eser sanatseverlerle buluşacak. Türk – İslam sanatlarından Hüsn-i Hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, kaat-ı türündeki eserlerin yer alacağı sergide farklı tekniklerle yapılmış 31 de resim yer alacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un “Her biri el emeği, göz nuru, alın teri, emek verilmiş değerli eserler” olarak tanımladığı sergi 25 Eylül Çarşamba gününe kadar gezilebilecek.

Sanatseverlerin beğenisini kazanacak sergiye herkesi davet eden Başkan Altınok, “Birbirinden güzel eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkan kursiyerlerimizin emeklerine ve yüreklerine sağlık, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve değerli işlere imza atmışlar. Hat, tezhip, minyatür alanında eserlerin de yer aldığı sergimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz, bu eserler sanat, kültür ve tarihimizin de birer yansıması, üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Güzelliklerin ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması ve yaygınlaşması lazım” dedi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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