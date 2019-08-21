Keşfedilmeyi bekleyen minik sporculara büyük fırsat

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan 2019-2020 Spor Akademisi için erken kayıt dönemi başladı.

Akademi ile futbol, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, bilardo, kickbox, jimnastik, bale, buz pateni, badminton ve masa tenisi dallarında eğitim alabilecek olan 4-13 yaş aralığındaki çocuklar, 14 Eylül Cumartesi günü eğitime başlayacak.

EĞİTİM SONUNDA LİSANS...

Yaklaşık 9 ay boyunca her Cumartesi ve Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında eğitim alacak olan minik sporcular, eğitimleri bitince birer lisanslı sporcu olacak.

Çocuklarını akademiye kayıt etmek isteyen vatandaşlar bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ikametgâh belgeleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’ne başvuru yapabilecek. Vatandaşlar; detaylı bilgiye ise 0312 344 88 86’yı arayarak ulaşabilirler.

SPORA CİDDİ BİR YATIRIM

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Yeni nesli hayata ne kadar iyi hazırlarsak geleceğe o kadar umutla bakabileceğimizi biliyoruz. Özellikle sporun çocuk gelişimdeki önemi tartışılamaz. Bu nedenle Yenimahalle’de spora ciddi bir yatırım yapıyoruz. Çocukları spora teşvik etmek için biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buradan ailelere sesleniyorum; çocuğunuzun içinde başarılı bir sporcu keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Bunu ancak çocuğunuza fırsat vererek görebilirsiz” dedi.