Kick Boks Dünya Şampiyonu Ferhat Aslan’dan Başkan Demirel’e ziyaret

Lüksemburg İSKA Profesyonel Kick Boks Dünya Kupasında ve Almanya İSKA Kick Boks Dünya Şampiyonluk Kemer Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden Ferhat Arslan kupa ve madalyalarını Başkan Demirel'e takdim etti. Arslan, katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Demirel'e teşekkür etti. Demirel, şampiyon kick boksçuyu başarısından dolayı kutlayarak, yeni madalyalar beklediklerini söyledi.

BÜYÜK BAŞARI VAR

Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü olarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar kazandıklarını kaydeden Demirel, "Futbol, basketbol, yüzme, karate, masa tenisi, judo gibi branşlarda binlerce profesyonel ve amatör sporcumuz var. Kulübümüz bünyesinde çocuklarımızın spor yaparak sağlıklı bir ortamda büyümelerini, yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz" dedi. Sportif başarıda tesisleşmenin önemine işaret eden Demirel, " Belediye olarak 9 adet çok amaçlı spor tesisi, aile yaşam merkezlerindeki 4 ayrı spor merkezi ve 250 parkta açık spor alanları oluşturduk. Stadyumumuzu yeniledik. Bu tesislerimizde şimdi geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Ziyarette Etimegut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü Kick Boks ve Milli Takım Antrenörü Haydar Babacan da yer aldı.