Kırgızistan Oş Şehri Meclis Başkanı’ndan Pursaklar’a anlamlı ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kırgızistan Oş Şehri Meclis Başkanı Ormanov Turatoviç ve meclis üyelerini Pursaklar’da ağırladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kıgızistan Oş Şehri Meclis Başkanı Ormanov Turatoviç ve meclis heyetine; Engelliler Sosyal Tesisi, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yarım Olimpik Yüzme Havuzu, Kurban Satış ve Kesimhanesi, Yapımı tamamlanan Uçak Siluetli Yeni Park alanı, Şehitlik Cami, Devlet Hastanesine yapılan Türkiye’nin en büyük kilim desenli parke motif alanı, Ankara Kedisini Koruma ve Yaşatma Merkezi, Pursaklar Yaşam Merkezinde bulunan; Tebessüm Çarşısı, Muhammed Ali Spor Salonu, Dernekler Lokali, Millet Kıraathanesi, Çankırı Yaren Evi gibi ilçeye kazandırılan projeleri gezdirdi.

Ziyaret nedeni ile duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin;’’ Meclis Başkanı Sayın Ormanov Turatoviç ve meclis üyelerini ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. İlerleyen süreçte inanıyorum ki iki şehrimiz arasından gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan’a ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Ormanov ise ’’Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Sayın Başkan Ertuğrul Çetin’e ve Belediye Başkan yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Pursaklar’ı gezmekten büyük keyif aldık. Ülkemize döndüğümüzde Ankara Kedisi’ni özellikle herkese anlatacağız’’ dedi.

Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Pursaklar’ın genel tarihi hakkında da bilgiler verdi. Görüşmenin sonunda ise taraflar birbirlerine şehirlerinin kültürel değerlerini yansıtan hediyeler takdim etti.

Oş Şehri Kırgız-Özbek sınırına oldukça yakın olan, Kırgızistan’ın Bişkek’ten sonra en kalabalık ikinci şehridir. Şehir, başkent olan Bişkek’ten arabayla 1 günlük mesafede bulunmaktadır. İpek Yolu’na inşaa edilmiş olan ve tarihi bir öneme sahip olan Oş şehri Süleyman Dağı nedeniyle Unesco’nun Dünya Miras Alanları içerinde yer almaktadır. Süleyman Dağı ise Hz. Süleyman’ın buraya gömülmesi sebebi ile Müslüman dünyası tarafından kutsal bir yer olarak kabul edilmektedir. Dağların içindeki bir mağara, tarihi ve arkeolojik yapılara sahip olduğundan dolayı müze olarak kullanılmaktadır. Oş’da bulunan ‘’Büyük Pazar’’ ise Merkez Asya’nın en büyük ve en hareketli pazarıdır.