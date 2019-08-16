Kirletilen Çubuk Çayında Temizlik Çalışması Yapıldı

Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesi temizlenen ve temizlenmesinden kısa bir süre sonra kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yeniden kirletilen Çubuk Çayını kirletenlere karşı duyarlı vatandaşlardan tepki yağdı.

Çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından Çubuk Çayı yatağının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kirletilmesine sosyal medyadan tepki yağarken, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın talimatıyla kısa sürede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

İlçe merkezinden geçen çaya rastgele atılan katı atıklar görüntü ve çevre kirliliğine neden olurken, ilçenin imajına da büyük zarar verdi.

Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, ilçeyi güzelleştirmek ve yarınlara daha temiz bir şehir bırakabilmek için çalışırken, bu tarz davranışların özellikle ilçeye gelen misafirler ve çalışanlar nazarında olumsuz düşüncelere sevk ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen Kılıç, ‘’Ekiplerimiz, bayramdan önce ilçe genelinde ve ilçemizin tam ortasından geçen Çubuk Çayı'nda temizlik çalışması yaparak, tüm alanı güzel bir görünüme kavuşturmuştu. Temizlenen yerlerin kısa süre sonra daha kötü duruma gelmesi bu güzel şehrimize yakışmadığına inanıyoruz. Hemşerilerimizden ricamız özellikle çay yataklarına çöp atmamaları ve ilçemizin daha da güzel görünmesi hususunda gerekli duyarlılığı göstermeleridir. Atan kişileri de hem uyarmaları hem de ilgili birimlere şikayet etmeleridir’’ diye konuştu.

Özellikle mesire alanlarına duyarsızca atılan atıkların ‘Temizlik imandandır’ diyen bir inanca sahip olan topluma yakışmadığını savunan Kılıç, bu ilçede yaşayan herkesin sorumsuzca çevreyi kirletenlere tepki göstermesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu konudaki mücadele için bütün ilgili kurumları ve 7’iden 77’iye tüm ilçe halkını göreve davet ediyorum” dedi.

Ortaya çıkan görüntülerin çok üzücü olduğunu ifade eden Kılıç, ‘’İçerisinde evsel atıklarında bulunduğu bu atıklar tarlaların bulunduğu, hayvanların otladığı alanlara dökülerek hem çevre kirletiliyor hem de oluşan haşereler nedeniyle buralarda yaşayanların hayatı tehlikeye atılıyor. Yazıktır, elimizi vicdanımıza koyalım. Gelecekte çocuklarınızın yaşayacağı alanları şimdiden kirletmeyelim. İlçemiz doğal güzellikleri ve verimli arazileriyle cennet gibi bir yerken, cenneti çöplüğe çevirmeyelim. Bizler bu görüntülerle ilçemizin anılmasını istemiyorsak, doğamızın katledilmesine de göz yummamalıyız’’ diye konuştu.

Kılıç, çevreyi kirletenlerin tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını da sözlerine ekledi.