Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Pursaklar Belediyesi’nden

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilere okul hediyelerini dağıttı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, öğrencileri yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde yalnız bırakmadı. Altınova Ahmet Müşerref Muhtaroğlu Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti, heyecanlarına ortak oldu.

Öğretmenlerle ve velilerle de sohbet eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, her yıl düzenli olarak eğitim ve öğretim gören öğrencilere; ‘Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden’ kampanyası dâhilinde kırtasiye malzemesi hediye etti.

“Gerçek gücün bilgi olduğunu unutmayın”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, okuyan bir şehir oluşturmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Gerçek gücün bilgi olduğunu unutmayın.”