Kız kaçırmak için belediyeden araç desteği istedi!

Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı AK Masa Birimi vatandaşın taleplerini çözmek için tüm iletişim kanallarını kullanırken bazen ilginç taleplerle de karşılaşıyor. Vatandaşla her daim iç içe olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bizim için öncelik ve odak noktası vatandaş, onlar ne diyor, neyi istiyorsa yapmanın gayretindeyiz. Ben bizzat 7/24 vatandaşın arasındayım” dedi.

GÜLÜMSETEN TALEPLER

Ak Masa'ya 2019 yılında gelen 15 bin 843 başvuru çözüme kavuşturulurken, birbirinden ilginç talepler ise gülümsetti. Gelen ilginç talepler arasında yalnızlıktan şikâyet edip kendisine arkadaş bulunmasını isteyen de var, kayıp cüzdanının bulunmasını isteyen de…

AK Masaya gelen en ilginç taleplerden biri de vatandaşın çatısında gezinen güvercinlerin ayak seslerinden duyduğu rahatsızlık oldu. Bir başka vatandaş da “Sevdiğim kızı ailesi vermiyor, kızı kaçırmak istiyorum, bunun için belediyeden araç ve para talep ediyorum” diyerek AK Masa’nın kapısını çaldı.

15 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜM

AK Masa yetkilileri taleplerle ilgili şunları söyledi;

"Bazen çok ilginç taleplerle de karşılaşabiliyoruz. Ama biz her talebi dikkatle dinliyor, bilgi edinme kanunu çerçevesinde en geç 15 gün içinde olumlu veya olumsuz sonuca ulaştırıyoruz. Açık kapı başvurularını da kanuni cevap verme süresi olan yedi iş günü içerisinde cevaplandırıyoruz."

SMS İLE VATANDAŞI BİLGİLENDİRME

Vatandaşlar, Whatsapp Hattı, BİP, Yüz Yüze, Call Center, Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa, e-mail, sosyal medya, CİMER, dilek, istek kutusu, Valilik, Açık Kapı ve Kaymakamlık kanalıyla Ak Masa'ya başvurularını yapabiliyorlar. Bu kanallardan gelen talepler SAYSİS sistemi üzerinden çözüm için ilgili müdürlüklere yönlendiriliyor. Müdürlüklerden tarafından çözüme kavuşturulan taleplerin cevapları, halkla ilişkiler uzmanları tarafından başvuru sahiplerinin cep telefonlarına SMS olarak gönderiliyor.

“ODAK NOKTAMIZ VATANDAŞ MUTLULUĞU”

7/24 çalışma esasıyla vatandaşın yanında olduklarının altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları ifade etti;

“Bizim için öncelik ve odak noktası vatandaş, onlar ne diyor, neyi istiyorsa yapmanın gayretindeyiz. Ben bizzat 7/24 vatandaşın arasındayım, gece gündüz demeden mahalleleri, sokakları, parkları, pazarları geziyor, onlarla gönül köprüleri kuruyorum. Vatandaşımızın yüzünün gülmesi, mutlu olması noktasında her detayla ilgileniyor, Keçiören’i mutlu şehir yapmaya gayret ediyoruz.”

Altınok, vatandaşlara ulaşmak için bütün iletişim kanallarını kullandıklarını da belirterek, “Vatandaşlarımızın hem sorunlarını çözme hem de taleplerini, önerilerini dinleme noktasında modern teknolojinin tüm imkânlarını seferber ediyor, en hızlı ve yaygın iletişim kanallarını tercih ediyoruz. Keçiören Belediyesi olarak iletişimde sınırları kaldırdık" şeklinde konuştu.