Kızılay sokaklarını güzelleştirme seferberliği

Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 yılın ardından birlikte hareket ederek Sakarya Caddesinde tamamladığı Kızılay bölgesini yenileme çalışmalarına Yüksel, Selanik ve Tuna Caddeleri ile Konur ve Karanfil Sokaklarda devam ediyor. Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara’nın merkezi Kızılay bölgesinde 25 yıl sonra el ele verip yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İlk etapta Sakarya Caddesini yenileyen ve ortak hareket eden belediyeler şimdi de Yüksel, Selanik ve Tuna Caddeleri ile Konur ve Karanfil Sokakların yenileme çalışmaları için kolları sıvadı. Belediye ekipleri, Sakarya Caddesi yenileme çalışmalarının devamı olan Selanik ve Tuna Caddesi’nde de zemin çalışmalarına devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’nin (BEDAŞ) aydınlatma tesisatı çalışmalarını yürüttüğü Yüksel Caddesi ile Karanfil ve Konur Sokaklarda da zemin ve peyzaj tamamen yenilenecek. Bölgedeki mevcut 92 ağaca ek olarak 35 yeni ağaç daha dikilecek.

ÖNCE ALTYAPI

Kızılay bölgesini kent meydanı haline dönüştürmek için çalışmalarını el birliği ile yürüten Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak bölgenin altyapı çalışmalarını tamamlayacak. Altyapı çalışmalarının bitimiyle peyzaj düzenlemesi yapılacak bölgede oturma grupları, renkli desenli asfalt kaldırım, engelli rampası, aydınlatma direkleri de bölgeye ayrı bir hava katacak.

Uzun zaman sonra Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket etmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kent merkezi kimliğinden uzaklaşan Kızılay’ı yeniden cazip hale getirmek için Mansur Başkanla kolları sıvadık. Birlikten güç doğar anlayışı ile vatandaşımıza hizmet etmenin en güzel örneklerinden birisini Kızılay’daki çalışmayla gösteriyoruz. Sakarya Caddesinde tamamladığımız çalışmalarımız Yüksel, Tuna Caddeleri ile Konur ve Karanfil Sokaklarda devam edecek” diye konuştu.