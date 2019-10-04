Kızılcahamam'da aşure etkinliği

Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu Muharrem ayı dolayısı ile geleneksel aşure etkinliği düzenledi.

Programda Aşure Günü’nün anlam ve önemi anlatılarak dualar okundu. Aşure kazanlarını başına geçen protokol öğrencilere aşure ikram ettiler. Okul Müdür Ahmet Çakıroğlu Aşure etkinliğine katılan herkese teşekkür ederek, aşurenin yapımında emeği geçen Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresine teşekkür etti.

Düzenlenen etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, okul müdürleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.