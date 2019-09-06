Kızılırmak Derneklerinden Başkan Taşdelen'e plaket  

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kahvaltıda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Başkan Alper Taşdelen’e Çankaya’ya hizmetlerinden dolayı Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Başkan Alper Taşdelen, Kızılırmak Dernekleriyle bir araya geldi. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu’nun Dikmen Vadisi’nde düzenlediği kahvaltıya katılan Taşdelen, derneklerin yönetici ve üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e hizmetlerinden dolayı Federasyon tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Çankaya Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Federasyon Başkanı Murat Akyüz, hayata geçirilen projelerden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Vatandaşa ulaşmanın en önemli yapıtaşlarından birinin sivil toplum örgütleri olduğunun altını çizen Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, “Sivil toplum kuruluşlarının fikir ve önerileri bizim için çok değerli. O nedenle her fırsatta ilçemizdeki dernek ve federasyonlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız ortamda birlikte çalışmak bir zorunluluktur. Birlikte mücadele ederek daha güçlü kalacağımıza inanıyorum. Toplumsal dayanışmaya verdiği destekten dolayı Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.