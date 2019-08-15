KKTC Dipkarpaz Belediye Başkanı Coşkun’dan Başkan Yaşar’a ziyaret

KKTC Dipkarpaz’dan Başkan Yaşar’a ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Dipkapraz Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Başkan Yaşar’ı ziyaret eden Coşkun, “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın görev süresince Yenimahalle’ye kazandırmış olduğu değerleri yakından takip ediyoruz” dedi.

Yaşar “KKTC için sağlam temele dayanan politikalar gerekiyor”

Görüşme sırasında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti kardeş ülkelerdir ifadelerinde bulunan Yaşar “Bu kardeşliğin devamlılığı için Kıbrıs’a siyasetçi, bürokrat, hangi mevki ve makamda olursak olalım elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Geçmişte dış politikada yapılan yanlışlar, Kıbrıs’ın dünya ülkeleri tarafından tanınması konusunda yıllardır çözülemeyen sorunlar yarattı. Sağlam temellere oturtulmayan bir dış politika sonucunda Kuzey Kıbrıs demokrasi mücadelesinde büyük sorunlar yaşıyor. Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş KKTC’nin tanınması ve demokrasinin egemen olduğu bir ortamın mücadelesini verdi. Demokrasi farklı renklerin bir arada yaşabildiği bir ortamla mümkündür. Kıbrıs için ortak bir noktada, sağlam bir temele oturtulan bir anlaşmanın olması hem Rum kesimi için hem de Kıbrıs Türk’ü için en faydalı çözümün olacağı düşüncesindeyim. Bu güne değin Kıbrıs’ın hakları konusunda çok taviz verildi. Bu demokrasi mücadelesinde gereken yapılmalı ve Kıbrıs’a gelecekte fayda sağlayacak planlamalar yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Dipkarpaz’ı anlattı

Başkan Yaşar’a Dipkarpaz hakkında bilgi veren Suphi Coşkun ise “Dipkarpaz bölgesi KKTC’nin doğusunda yer alan Rum ve Türk nüfusun birlikte yaşadığı bir bölgedir. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir bölge olmasından ötürü kıymetli kalıntılara ve efsanelere ev sahipliği yapar. Güzel gözlü eşekleri ile anılan bölgemiz plajlarıyla da huzurun adresidir. Belediye 1980 yılında kuruldu, ama hala genel hizmetleri sunma konusunda bir takım sıkıntılar yaşamaktayız. Bugün sizi yerel yönetim konusunda deneyimlerinizden faydalanmak için ziyaret ettik. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz” ifadelerinde bulundu.