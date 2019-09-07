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Kolej Havası'nın ekibi ANKAmall’da sevenleriyle buluştu

Geçtiğimiz günlerde galası yapılan, Beşiktaş’ın 1989 – 1992 yılları arası tarihinin anlatıldığı, son günlerin en çok konuşulan yapıtlarından olan Kolej Havası belgeselinin film ekibi ANKAmall ziyaretçisiyle buluştu.

Ankara Haberleri 07.09.2019, 13:14 Ramazan Durmuş
Kolej Havası'nın ekibi ANKAmall’da sevenleriyle buluştu

Geçtiğimiz günlerde galası yapılan, Beşiktaş’ın 1989 – 1992 yılları arası tarihinin anlatıldığı, son günlerin en çok konuşulan yapıtlarından olan Kolej Havası belgeselinin film ekibi ANKAmall ziyaretçisiyle buluştu.

Beşiktaş’ın en parlak dönemlerinden birine imza atan Süleyman Seba döneminin ve Metin- Ali – Feyyaz efsanesinin konu alındığı, Türkiye futbolunun değişimi ve bugünkü durumunun anlatıldığı, ilgiyle beklenen Kolej Havası’nın özel gösterimi ANKAmall Cinemaxium’da yapıldı.

Filmin yapımcısı Suzan Güverte, Yönetmen Sertan Ünver ve bir dönem Beşiktaş’ın Teknik Direktörlüğü’nü de yapan Rıza Çamlıbay ile Anadolu Beşiktaşlılar Derneği üyelerinin katıldığı özel gösterime taraftarlar ve sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Filmi seyirci ile birlikte izleyen ekip, duygusal anlar yaşadı.

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#ankara haberleri #ankara #kültür sanat #Kolej Havası #AHKAmall
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