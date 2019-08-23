Son Dakika
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İtalya Başbakanı Conte istifa edecek

Konya yolcularını Başkan Köse uğurladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kültür gezisi kapsamında Konya’ya giden ilk kafileyi belediye hizmet binası önünden uğurladı. 

Ankara Haberleri 23.08.2019, 10:20 Ramazan Durmuş
Konya yolcularını Başkan Köse uğurladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kültür gezisi kapsamında Konya’ya giden ilk kafileyi belediye hizmet binası önünden uğurladı. 

Mamaklı hanımların son derece köklü bir tarihe sahip olan Konya’yı görme fırsatı bulduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimizMevlana diyarını gezerken, O’nun yüce sevgi ve hoşgörüsünü iyi algılamalılar” dedi.

REHBER EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gezilerin rehber eşliğinde aydınlatıcı bilgiler ışığında gerçekleştiğini de ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimiz bir yandan ata yadigarı şehrimizde, maneviyat dolu bir zaman geçirirken, bir yandan da müze şehir kimliğine sahip olan Konya’yı gezerek keyifli bir gün geçiriyor “diye konuştu.

Kaynak: Mamak Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #YEREL HABERLER #Mamak Belediyesi kültür gezileri #belediye başkanı murat köse
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ağustos 2019
İmsak 04:29
Güneş 06:00
Öğle 12:56
İkindi 16:41
Akşam 19:43
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@