Konya yolcularını Başkan Köse uğurladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kültür gezisi kapsamında Konya’ya giden ilk kafileyi belediye hizmet binası önünden uğurladı.

Mamaklı hanımların son derece köklü bir tarihe sahip olan Konya’yı görme fırsatı bulduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimizMevlana diyarını gezerken, O’nun yüce sevgi ve hoşgörüsünü iyi algılamalılar” dedi.

REHBER EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gezilerin rehber eşliğinde aydınlatıcı bilgiler ışığında gerçekleştiğini de ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimiz bir yandan ata yadigarı şehrimizde, maneviyat dolu bir zaman geçirirken, bir yandan da müze şehir kimliğine sahip olan Konya’yı gezerek keyifli bir gün geçiriyor “diye konuştu.