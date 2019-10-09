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Köse, "Mamak işverenler için cazip ilçe"
Mamak’ta faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi, 5. şubesi’nin açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, işverenler için cazip bir ilçe haline geldiklerini söyledi.
Ankara Haberleri 09.10.2019, 10:04 09.10.2019, 10:11 Ramazan Durmuş
Mamak’ta faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi, 5. şubesi’nin açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, işverenler için cazip bir ilçe haline geldiklerini söyledi.
Açılan her iş yeri önemli
Mamak’ta faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi 5.Şube için tercihi yine Mamak olurken, açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gerçekleştirdi. İşyeri sahibine hayırlı olsun temennisinde bulunan protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından mağazayı gezdi.
Kaynak: Mamak Belediyesi
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