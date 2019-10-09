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Köse, "Mamak işverenler için cazip ilçe"

Mamak’ta faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi, 5. şubesi’nin açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, işverenler için cazip bir ilçe haline geldiklerini söyledi.

Ankara Haberleri 09.10.2019, 10:04 09.10.2019, 10:11 Ramazan Durmuş
Köse, "Mamak işverenler için cazip ilçe"
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Mamak’ta faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi, 5. şubesi’nin açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, işverenler için cazip bir ilçe haline geldiklerini söyledi.

Açılan her iş yeri önemli

Mamak’ın işveren için cazip bir ilçe haline geldiğini belirten Mamak Beleadiye Başkanı Murat Köse, “Görüşünü almadığımız, dokunmadığımız halkımız, esnafımız kalmıyor. Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği anlayışıyla her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü gönül bağı oluşturuyoruz. İlçemizde açılan her iş yeri bizler için önemli. Çünkü açılan her işyeri yeni istihdam demek. Yeni işyerimiz hayırlı uğuru olsun. Rabbim hayırlı kazançlar versin” dedi.

Mamak’ta faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi 5.Şube için tercihi yine Mamak olurken, açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse  gerçekleştirdi. İşyeri sahibine hayırlı olsun temennisinde bulunan protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından mağazayı gezdi.

 

Kaynak: Mamak Belediyesi
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