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Köse, mesaisine dolmuşla gitti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mesaiye dolmuşla gitti.

Ankara Haberleri 18.09.2019, 09:31 18.09.2019, 09:33 Tuğçe Hanım
Köse, mesaisine dolmuşla gitti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mesaiye dolmuşla gitti. Daha önce belediye personelini ve vatandaşı belediye kapısında çikolata ve şeker ile karşılayarak herkesin beğenisini kazanan Başkan Köse, belediyeye Dikimevi’nden bindiği dolmuşla gitti. Köse, “Göreve geldiğimiz günden bugüne devamlı vatandaşımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Gerek sokakta gerek çarşı pazarda vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Bugün de mesaiye dolmuş ile gidelim dedik. Dolmuş şoförü ve yolculuk yapan hemşerilerim ilk anda çok şaşırdı. Fakat şaşırmalarına gerek yok bende sıradan bir vatandaşım” dedi.  

Trafik kurallarına uyalım

Dolmuşta bulunan vatandaşlarla sohbet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu yola çıkarken hep vatandaşlarımızla iç içe olacağız demiştik. Bugünde ne dediysek bir bir uyguluyoruz” dedi. Köse, dolmuştan inmeden önce vatandaşları ve şoförü trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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