Köyüne Gidemeyenlerin Adresi: Altınköy

Köy yaşantısının her ayrıntısını misafirlerine sunan Altınköy Açık Hava Müzesi, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla Kurban Bayramı boyunca açık olacak. Kurban Bayramı’nda memleketine gidemeyen ve bayramı Ankara’da geçirecek olan vatandaşların adresi Altınköy Açık Hava Müzesi olacak.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla Kurban Bayramı boyunca açık olacak olan Altınköy, saat 10.00’dan akşam 24.00’e kadar hizmet verecek. Yapılan düzenlemeyle Altınköy; doğasıyla, yürüyüş alanlarıyla, köy hayatından kesitlerle vatandaşların aileleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini sağlayacak. Başkentliler, çeşitli konserler ve yarışmaların düzenleneceği Altınköy’de rengarenk bir bayram geçirecek.

“BAYRAMI ANKARA’DA GEÇİRECEKLERİ DÜŞÜNDÜK”

Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bayramlarda Ankara’da kalan hemşehrilerimizi de düşünerek Altınköy Açık Hava Müzesi ile ilgili bir karar aldık. Kurban Bayramı tatili süresince Altındağ Belediyesi Altınköy Açık Hava Müzesi açık olacak. Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifli bir bayram geçirmesini diliyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nı Ankara’da geçirecek olan herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi’ne bekliyorum” dedi.

ALTINKÖY’Ü TANIYALIM

Altındağ Belediyesi, 100 yıl öncesinin köy hayatını “Altınköy” projesiyle Ankaralıların ayağına getirdi. 1930’larda, 40’larda, 50’lilerde Anadolu’nun bir köyünde ne varsa, bu köyde de hepsi var. Hatta daha fazlası var.

Altınköy’ün kapısı, camisi, çamaşırhanesi, okulu, bakkalı, köy evleri, yel ve su değirmeni, asma köprüsü, köy kahvesi köyün içindeki yerini aldı. Ancak burası yaşayan bir açık hava müzesi... Bu yüzden de köyün özellikleri bununla sınırlı değil. Bu köyde koyunlar, kuzular, inekler, öküzler, atlar, eşekler, köpekler, kediler, kuşlar, geyikler, ceylanlar, arılar, horozlar, tavuklar da var. Bu köyde buğday tarlası, sebze, meyve tarlaları, meyve ağaçları, ahırlar, kümesler, at ve öküz arabası da var. Bu köyde süt, yoğurt, tereyağ, peynir, yumurta, un, ekmek, domates, salatalık, kara lahana, marul, roka, semizotu, ıspanak, brokoli, patlıcan, kabak, fasulye de var.

Bu köyde nalbant, kalaycı, dokumacı, demirci, değirmenci, köy bekçisi, köy muhtarı, kahveci, bakkal, seyis de var. Bu köyde 100 yıl öncesine ait eşyalar da var. Tırmık, anadut, dirgen, dibek, soku, tokaç, havan, el değirmeni, hereni, kuşhane, iği, çotra, sarım tarağı, futun, kulaklı sandık, keşkek tokmağı, sıyırgı da var.

Bu köyde gün doğumu ile gün batımının da ayrı bir güzelliği var…

100 YILLIK EŞYALAR ALTINKÖY’DE SERGİLENİYOR

Eski tarım aletleri, ev ve işte kullanılan pek çok alet ve eşya, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde. Bugün şehirde doğup büyümüş pek çoğumuzun adını ve ne işe yaradığını bilmediği eşyalar, kültürümüzün önemli parçaları.

Dönerli eski pulluk, boyunduruk, üvendere, araba çarığı, özek, çatal, zelve, poyra, parmaklık, şina, tırmık, anadut, dirgen, saman yabası, savurma yabası, aktarma yabası, döven, ayalama, keşkek dibeği, bulgur dibeği, bulgur tokmağı, keşkek tokmağı, havan, el değirmeni, hereni, kazan, pekmez tavası, kuşhane, höşmerim tabağı, kapaklı sahan, abdest leğeni, berber leğeni, ibrik, çorba tası, yemlik, koşum takımı, falaka, at gözlüğü, gem, üzengi, eğer heybesi, palanga, nal, mıh, at, eşek, katır semeri, kocacık, semer taşı, tören semeri, demirci körüğü, kalaycı körüğü, dokuma tezgahı, dokuma tarağı, iği, çotra, sarım tarağı, futun, kulaklı sandık, keşkek tokmağı, sıyırgı yeni kuşağın adını hiç bilmediği bu eşyalar, Altınköy’de yerlerini aldı.