Kurtuluş Parkı'nda sinema keyfi

Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği son haftasına girerken Başkentlilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. 25 Ağustos'ta Ankara'nın en büyük ve en eski parklarından biri olan Kurtuluş Parkı'nda gerçekleşen nostaljik sinema gösterimine katılan yüzlerce Çankayalı yaz aylarının son günlerinde açık havada film keyfi yaşadı. Uzun bir aradan sonra Çankaya Belediyesi'nin Kurtuluş Park'ında yaptığı ilk etkinlik olan gösterime bin 200'den fazla Ankaralı katılırken; sinemaseverler usta senarist, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan imzalı "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini büyük bir ilgiyle izledi.





"HALKIMIZ HASRET KALMIŞ"

Nostalji dolu günler adına birlik ve beraberlik içinde, mahalle kültürünü yeniden canlandıran bu tür etkinliklerle Çankaya’da yeni bir atmosferin oluştuğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halkın ilgisinde memnun olduğunu dile getirerek, “Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşerilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirdik. Temmuz ayından bu yana devam eden etkinlerimizde görüyoruz ki, vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” dedi.



SON GÖSTERİM HACETTEPE'DE

Temmuz ayından bu yana 45 bin Çankayalıyı konuk eden "Açık Hava Sinema" etkinliğinde son gösterim Hacettepe Üniverstesi içinde 28 Ağustos'ta akşamı gerçekleşecek. Güzel Sanatlar Fakültesi Arkası Çim Alanda yapılacak etkinlikte, "Bizim için Şampiyon" filmi son kez Çankayalılarla buluşacak. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın başrollerini üstlendiği film, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor.