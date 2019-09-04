Kutludüğün, kültür merkezine kavuşuyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğün Mahallesi’nde yapımı yüzde seksen seviyesine ulaşan Kutludüğün Gençlik Sosyal ve Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Köse, incelemeler sırasında mahalleliyle de sohbet etti.

Göreve geldikleri günden itibaren daha güzel Mamak için çalıştıklarını kaydeden Köse, “Yalnızca günün ihtiyaçlarını değil gelecek nesiller içinde önemli yatırımlar yapıyoruz. Mamak’ımızın kaybedecek bir dakikası bile yok. Hayalimizdeki Mamak’ı oluşturmak için büyük bir titizlik ve gayretle çalışıyoruz. Mamak’lı hemşehrilerimize bir sözümüz var ve yılmadan, yorulmadan, koşar adımlarla ilçemize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

MAHALLENİN PRESTİJİ ARTACAK

2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda 4 katlı inşa edilen tesiste spor salonu, etüd odaları, oyun salonu ve düğün salonu bulunuyor. İnce işleri ve dış cephe giydirme çalışmaları devam eden tesis, mahallenin sosyal gelişimini de destekleyecek.

Yaşayan bir kentin tüm ihtiyaçlarını gözeten çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Belediye Başkanı Murat Köse, “Yapımında sona gelinen tesisimiz mahallemizde eksikliği hissedilen birçok konuda vatandaşa hizmet sunacak. Kültürel ve sosyal faaliyetlerin icra edilebilmesi açısından tesisimiz ayrıntılı düşünülmüş bir yatırım. En kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.