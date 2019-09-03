Makedonya'dan Başkan Altınok'a konuk

​Makedonya Ankara Büyükelçisi Zvonko Mutsunski ve Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ile beraberindeki heyet Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Turgut Altınok konuklarını, “Keçiören’e hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” diyerek karşıladı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarete ilişkin Başkan Altınok, “Türkiye ve Balkanlar arasındaki ilişkilerde Makedonya sentezdir. Aramızdaki uyum ve birlik çok önemli. Balkanlarda ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız. Sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki iş birliklerine açığız ve katkı sunmaya hazırız” diye konuştu.

Türk – İslam coğrafyası ile iş birliklerinin geliştirilmesine ayrı bir önem verdiklerini ve istikrarın devamlılığını önemsediklerine de vurgu yapan Altınok, “Oradaki kardeşlerimize, soydaşlarımıza selam olsun, yanlarındayız, gönüllerimiz de kapılarımız da sonuna kadar açık” mesajı verdi.

Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim de, “Sizlere güveniyor, birlikte güzel işlere, güçlü iş birliklerine imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullanarak Başkan Altınok’u Makedonya’ya davet etti.