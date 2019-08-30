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Mamak Aile Merkezlerinde kayıtlar başlıyor

Mamaklı kadınların el becerilerini geliştirmesi ve aile ekonomisine katkı sağlamaları hedefiyle hizmet veren Mamak Aile Merkezleri için kurs kayıtlar başlıyor.

Ankara Haberleri 30.08.2019, 13:39 Ramazan Durmuş
Mamak Aile Merkezlerinde kayıtlar başlıyor
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Mamaklı kadınların el becerilerini geliştirmesi ve aile ekonomisine katkı sağlamaları hedefiyle hizmet veren Mamak Aile Merkezleri için kurs kayıtlar başlıyor. Eylül ayında başlayacak kurslara kayıt olmak için bir adet vesikalı fotoğraf, kimlik fotokopisi ve Mamak’ta ikamet edildiğini belirten bir belge ile başvuruda bulunmak yeterli. 

 Ahşap boyamadan takı tasarıma, tel kırmadan iğne oyasına kadar birçok farklı branşta ve 16 farklı noktada hizmet veren merkezlerde kurslar ise tamamen ücretsiz.

ALANINDA UZMAN OLUYORLAR

Aile merkezlerinin Mamaklı hanımların sanatsal becerilerin gelişmesine, bugüne kadar fark edemedikleri yeteneklerinin ortaya çıkmasına vesile olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ayrıca edindikleri bilgi ve yeteneği ürünlerine yansıtan kursiyerlerimiz aynı zamanda bu ürünleri pazarlayabiliyorlar. Böylelikle Hem aile bütçesine katkıda bulunuyorlar hem de tercih etikleri alanda uzmanlaşmış oluyorlar.

Becerisine güvenen ve aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen  bütün hanım kardeşlerimizi kurslarımıza bekliyorum" dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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