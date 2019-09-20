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Mamak Aile Merkezlerinde Muharrem ayı heyecanı

Bereketin bollaştığı, Muharrem Ayı vesilesi ile Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan 16 aile merkezinde aşure ikramı yapıyor.

Ankara Haberleri 20.09.2019, 11:13 Ramazan Durmuş
Mamak Aile Merkezlerinde Muharrem ayı heyecanı

Bereketin bollaştığı, Muharrem Ayı vesilesi ile Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan 16 aile merkezinde aşure ikramı yapıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği her fırsatta Mamaklılarla bir arada olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci tüm vatandaşları Muharrem Ayı’nın bereketini aile merkezlerinde yaşamaya davet ederek, “Hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam Aleminin Muharrem Ayı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Birlik ve beraberliğin simgesi

Aşurenin aynı zamanda birlik ve beraberliğin de simgesi olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Aşure içinde birçok farklı lezzeti barındırıyor. Ancak aşurenin o lezzeti sadece içindeki yemişlerden değil, o zengin anlamından da kaynaklanıyor. Tıpkı bizlerin farklılıklarından oluşan zenginliğimiz gibi. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu. Düğmeci, aile merkezlerinde aşure ikramlarını kendi elleriyle vatandaşlara dağıttı. Bugüne kadar 8 aile merkezinde aşure ikramı gerçekleşirken, 24 Eylül Salı günü Seğmen Konağı, Yeşilbayır, Kutludüğün ve Lalahan Aile Merkezlerinde, 26 Eylül Perşembe günü ise, Başak, Kayaş, Ekin ve Tenzile Erdoğan Aile Merkezlerinde aşure programı gerçekleşecek.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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