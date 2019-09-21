Mamak Belediyesi Aile Merkezlerine son başvuru 27 Eylül...
Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, yeni üyelerini bekliyor. 16 farklı merkezde ahşap boyamadan takı tasarıma, tel kırmadan iğne oyasına kadar birçok farklı branşta düzenlenen kurslar için son kayıt tarihi 27 Eylül.
Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, yeni üyelerini bekliyor. 16 farklı merkezde ahşap boyamadan takı tasarıma, tel kırmadan iğne oyasına kadar birçok farklı branşta düzenlenen kurslar için son kayıt tarihi 27 Eylül. Tamamen ücretsiz olan kurslardan faydalanmak için bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve Mamak’ta ikamet edildiğini belirten bir belge ile başvuruda bulunmak yeterli.
Hobiler mesleğe dönüşüyor
Mamaklı hanımların yeteneklerini ve el becerilerini aile merkezlerinde hem geliştirme hem de sergileme imkanı bulduklarını ifade eden Mamak belediye Başkanı Murat Köse, “Kursiyerlerimiz ortaya sanatsal ve kültürel öğeler çıkarmasının yanı sıra bu ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Kurslarımıza katılan hanım kardeşlerimiz hobilerini mesleğe dönüştürerek altın bilezik kazanmış oluyor. Yeteneğine güvenen, kendini geliştirmek isteyen tüm Mamaklı hanımları aile merkezlerimize bekliyoruz“ dedi.
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